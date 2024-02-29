Досаев о точечной застройке в Алматы: Мы прикрыли эти лазейки

Аким Алматы Ерболат Досаев 29 февраля 2024 года на встрече с жителями Наурызбайского района высказался о ситуации с точечной застройкой города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Наурызбайского района отметила, что недавно акимат принял новый проект детальной планировки (ПДП) Алматы, который ограничивает точечную застройку. Однако по закону вносить изменения в ПДП можно два раза в год. Женщина спросила, не получится ли так, что внесенные изменения в проект станут бесполезными, учитывая существующие лазейки, которыми пользуются застройщики.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что в законодательстве правило о точечной застройке четко ограничено.

"В мае прошлого года правительство приняло генеральный план Алматы до 2040 года. В конце декабря в реализацию данного решения правительства мы приняли необходимые корректировки планов детальной планировки каждого района, всех полицентров. Будущее развитие Алматы – это среднеэтажная застройка. Поэтому вопросы, связанные с историческими лазейками, мы прикрыли", – сказал Ерболат Досаев.

По его словам, в связи с тем, что генплан приняли только в прошлом году, а ПДП – в декабре, было принято решение объявить мораторий на корректировку ПДП в течение 2024 года. Поэтому следующие изменения в проект можно будет внести только в 2025 году.

"Ранее по закону корректировку было разрешено проводить два раза в год. Я решил в этом году этим правом не пользоваться, перетерпим. Я думаю, меня поймут застройщики и жители. Хотя бы дадим стабильность тем планам, которые мы наметили. Корректировку мы проводили с учетом мнения жителей, акимы свои предложения вносили. Просьбы наших граждан, которые просили исправить прежние ошибки, мы постарались привести в порядок. Я не говорю, что мы выполнили на 100% необходимые пожелания, потому что у города есть свои планы развития. Но вопросы, связанные с материальной компенсацией, пробивками дорог – это то, что необходимо для будущего развития Алматы, чтобы мы не получили новых проблем", – объяснил Ерболат Досаев.

2 февраля 2024 года в Алматы утвердили новые проекты детальной планировки города. Подробнее по ссылке.