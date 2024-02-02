В Алматы утвердили новые проекты детальной планировки города

Акимат Алматы утвердил проекты детальной планировки (ПДП). Новые ПДП разработаны в соответствии с Генеральным планом города до 2040 года, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 2 февраля 2024 года отмечено, что в Генплане заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития нашего мегаполиса к полицентричной.

Таким образом, до 2030 года в рамках проектного офиса акимата города будут сформированы 5 полицентров – это специальные зоны, центры общественной и деловой активности: "Восточные ворота", "Исторический центр", "Север", "Юго-Запад", "Запад".

Как подчеркнули в управлении городского планирования и урбанистики, основная цель новых ПДП – исключение хаотичной застройки и эффективное распределение земельных участков с учетом стратегического развития инфраструктуры. При этом основные изменения по сравнению с предыдущими ПДП коснулись незастроенных территорий.

В период их разработки постоянно проводились встречи с жителями районов и велись разъяснения по каждому участку.

"В целом ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства. Они устанавливают основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий". Управление городского планирования и урбанистики Алматы

Согласно ПДП, полицентр "Восточные ворота" (район Талгарского и Кульджинского трактов) станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным центром с крупным транспортным узлом ввиду близости к аэропорту и трассе Западная Европа – Западный Китай.

Полицентр "Исторический центр" (часть Медеуского района, "золотой квадрат" в границах улиц Байтурсынова – проспект Абая – Зенкова – Жибек Жолы) откроет новые возможности для динамичного развития города в сфере туризма и подчеркнет важность сохранения архитектурного наследия.

Ключевыми аспектами полицентра "Север" (территория, прилегающая к железнодорожной станции Алматы-1) являются квартальная застройка нового типа с сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес, строительством детских садов, школ и медицинских учреждений. Здесь будут расположены производства и рынки с редевелопментом.

В полицентре "Юго-Запад" (район пр. Райымбека и пробиваемой улицы Алатау) предусмотрены территории для строительства крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, LRT, BRT, станций метрополитена, а также мини-промышленных парков и объектов торговли.

В полицентре "Запад" (район нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в пос. Боралдай) запланировано строительство вокзала Алматы-3, линейного рекреационного парка и новых благоустроенных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой.

"При этом все районы за счет интегрированности и связанной сети улиц не будут изолированы друг от друга и от исторического центра. Горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений могут стать привлекательными для бизнеса в сфере перевозок, торговли, культурного досуга, развлечений. Завершить формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации планируется к 2030 году". Управление городского планирования и урбанистики Алматы

Также сказано, что в ПДП учтены лучшие мировые практики, географические и климатические особенности Алматы. При их разработке команда Научно-исследовательского института "Алматыгенплан" использовала современные инструменты пространственного проектирования городской среды, включая систему геоинформационного моделирования и другие передовые технологии.

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В мае 2023 года стало известно, что правительство Казахстана утвердило Генеральный план Алматы до 2040 года. Стратегический документ разработан научно-исследовательским институтом "Алматыгенплан", проектным институтом "Алматыгипрогор-1" с привлечением экспертов и общественности.