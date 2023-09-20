На рост наркозависимости среди подростков в Казахстане указала депутат

Депутат Динара Шукижанова на пленарном заседании Мажилиса 20 сентября заявила, что доступность синтетических наркотиков приводит к быстрому распространению наркозависимости среди подростков в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Шукижанова отметила, что в Казахстане отсутствуют реабилитационные центры для наркозависимых детей. В итоге, если взрослые и молодежь получают медицинскую помощь и лечение в государственных центрах психического здоровья и частных реабилитационных центрах, то для детей такая возможность не организована, и они вынуждены проходить лечение в психиатрических отделениях.

"В соответствии с текущим законодательством частные реабилитационные центры могут обслуживать только молодых людей, достигших совершеннолетия. В результате родители вынуждены искать альтернативные пути лечения ребенка. Согласно имеющимся данным, общее количество находящихся на учете наркозависимых лиц в стране составляет около 18 тыс. человек. Статистика по детям отсутствует. Считаю, что данные необходимо актуализировать", – указала она.

Указала депутат и на то, что используемый протокол лечения для наркозависимых детей не обновлялся с 2015 года. При этом оно предусматривает лечение зависимости по алкоголю, опиоидам и другим веществам.

"Протокол лечения несовершеннолетних с зависимостью от синтетических наркотиков отсутствует. О необходимости разработки нового расширенного протокола лечения специалисты говорят давно. Здесь следует изучить мировой опыт и международную методику лечения детей с наркозависимостью. К большому сожалению, большой "ассортимент" синтетических наркотиков и их доступность посредством социальных сетей приводит к быстрому распространению наркозависимости среди подростков", – посетовала Динара Шукижанова.

В этой связи она предложила правительству создать по регионам реабилитационные центры для наркозависимых детей и завершить работу по разработке протокола лечения.

Ранее сообщалось, что 2,5 тонны наркотиков изъяли на территории государств-членов ОДКБ.