Как будут работать уличные туалеты в Алматы: разработаны новые правила благоустройства

Маслихат Алматы подготовил проект решения "Об утверждении Правил благоустройства территории города Алматы", сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории города Алматы, в том числе на территориях частных домовладений, не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог, тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, освещения, водоотвода) города.

Текущее санитарное содержание города осуществляется организациями, специализирующими в области благоустройства территории, в том числе по договорам подряда и оказание услуг заключенными с местным исполнительным органом, а также физическими и юридическими лицами согласно паспортам благоустройства, уборки и содержания территории.

Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, в том числе владельцы капитальных и временных объектов:

обеспечивают санитарное содержание и благоустройство отведенной территории за счет своих средств самостоятельно либо путем заключения договоров с организациями;

бережно относятся к объектам любой собственности, информируют соответствующие органы о случаях причинения ущерба объектам государственной собственности;

содержат в технически исправном состоянии и чистоте таблички с указанием улиц и номеров домов;

содержат ограждения (заборы) и малые архитектурные формы в надлежащем состоянии (покраска, побелка с внешней стороны ограждения (забора);

обеспечивают надлежащее состояние закрепленной территории в соответствии с паспортом благоустройства, уборки и содержания территории;

не допускают разведение костров и сжигание в местах общего пользования, на территориях предприятий и индивидуальных жилых домов, в контейнерах, урнах травы, древесных отходов, твердых бытовых отходов, производственных отходов, в том числе опасных;

не допускают мойку, очистку и ремонт транспортных средств, а также стирку ковровых изделий внутри жилых кварталов, в местах общего пользования, у водоразборных колонок, подъездов жилых домов, на водотоках и водоемах, у ирригационных городских сетей (арычных сетей, каналах, сетях поверхностного поливочного водопровода), в местах массового отдыха людей;

не допускают перевозку грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог;

не допускают отчуждение в любом виде и форме опасных отходов, запрещенных к размещению на полигоне любым юридическим и физическим лицам, не являющимися специализированными организациями;

не допускают отчуждение в любом виде и форме коммунальных отходов, любым юридическим и физическим лицам, не являющимися специализированными организациями.

На территории города не допускается выброс в неустановленных местах бытовых и строительных отходов, отходов производства, тары, древесных отходов, листвы, снега.

Не допускается размещение объектов различного назначения, а также парковка автотранспортных средств, на тротуарах, газонах, цветниках, детских, спортивных, бельевых и контейнерных площадках, на путях проезда к ним, в арках зданий.

Также не допускается размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест.

Кроме того, не допускается устанавливать барьеры, шлагбаумы на проезжей части дороги и преграждать движение транспортных средств другими способами, в том числе не допускается возведение и установка на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений территорий, препятствующих проезду спецавтотранспорта.

Вместе с тем у въезда на территории тупиковых групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором), допускается установка шлагбаумов, обеспеченных устройством для их ручного открывания, при условии организации стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала.

Автотранспортные и строительные предприятия, а также владельцы автотранспорта должны обеспечивать выезд на улицы города транспорта в чистом виде, не допускать загрязнения дорог, в том числе не выбрасывать мусор, предметы, создающие опасность для движения, и иные предметы вне специально отведенных мест.

Участки с открытым грунтом необходимо озеленять и поливать, либо укрывать открытый грунт во избежание образования пыли. Способы укрытия грунта могут быть разными в зависимости от назначения участка: газон, покрытия камнями, тротуарной плиткой, асфальтом, террасной доской, опилками и др.

На территории города с целью благоустройства и обеспечения комфортной окружающей среды не допускается наличие участков почвы без покрытий в виде:

твердых (капитальных, брусчатка, асфальт и т.д. );

"мягких" (некапитальных, резиновые покрытия и т.д.);

газонных;

комбинированных, (представляющих сочетания покрытий, указанных выше), за исключением дорожно - тропиночной сети на особо охраняемых территориях парковых комплексов и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

Пользование уличными туалетами

Государственные органы и организации всех организационно-правовых форм, на балансе которых находится санитарно-гигиенический узел (СГУ), обеспечивают их санитарное содержание с учетом прилегающей территории, а также техническое исправное состояние.

Как поясняется, под санитарным содержанием с учетом прилегающей территории понимается ежедневная комплексная (поддерживающая и генеральная уборка) уборка с интервалом 2 часа, которая включает в себя сухую и влажную чистку дверей и всех других деталей, обработку унитазов и раковин, вынос мусора, а также другие виды работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего санитарного состояния туалета, путем составления технической карты по ежедневной уборке СГУ.

Санитарно-гигиенические узлы оснащаются мылом, бумажными или сушилками для рук, туалетной бумагой, крючками для верхней одежды, урнами для мусора.

Под обеспечением технически исправного состояния понимается проведение ремонтных работ или замены неисправных деталей СГУ.

Правила устанавливают следующие условия работы СГУ:

режим работы в весенние и летние сезоны с 08.00 часов до 23.00 часов, в осенние и зимние сезоны с 09.00 часов до 22.00 часов;

режим работы в период общегородских мероприятий, связанных с государственными и городскими праздниками, согласно соответствующему плану;

бесплатное пользование.

Для проведения мониторинга качества оказываемых услуг и улучшения качества услуги по санитарно-гигиеническим узлам, внутри них размещается штриховой код (QR-код), посредством которого посетители могут поставить соответствующую оценку.

Штриховой код (QR-код) подлежит интеграции к электронной платформе для проведения оценки по 5 бальной системе с указанием месторасположения СГУ.

Уборка территорий

Уборка и содержание мест общего пользования включают в себя следующие виды услуг:

уборка и вывоз мелкого и бытового мусора и отходов;

уборка и вывоз крупногабаритного мусора и отходов;

подметание;

покос и вывоз камыша, бурьяна, травы и иной дикорастущей растительности;

текущий ремонт и окраска ограждений и малых архитектурных форм.

Так, уборка территорий общего пользования, занятых парками, скверами, бульварами, водоемами, пляжами, кладбищами, в том числе расположенными на них тротуарами, пешеходными зонами, лестничными сходами производится физическими и юридическими лицами и субъектами закрепления территорий, у которых данные объекты находятся на обслуживании и эксплуатации.

Собственники объектов обеспечивают санитарную очистку и уборку прилегающей территории (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) организациями коммунального хозяйства или же производят ее самостоятельно.

Уборка тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, остановочных площадок пассажирского транспорта производится организациями, ответственными за уборку и содержание проезжей части.

Уборка и мойка остановочных комплексов и прилегающих к ним территорий на остановочных площадках общественного пассажирского транспорта, территорий платных автостоянок, гаражей, а также подъездных путей, прилегающей территории осуществляются их владельцами.

Во избежание засорения водосточной сети не допускается сброс мусора и жидких отходов в водосточные коллекторы, дождеприемные колодцы и арычную систему.



Владельцы и эксплуатирующие организации надземных инженерных сооружений обеспечивают санитарное содержание прилегающей территории в границах охранных зон инженерных сетей.

Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на установленные места, определенные местным исполнительным органом.

Места временного складирования снега после снеготаяния очищаются от мусора и благоустраиваются.

Подметание дорожных покрытий (в том числе осевых и резервных полос) магистралей, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 08:00 часов до 21:00 часов, а на площадях, магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта – в ночное время, если иное не предусмотрено заключенным договором о государственных закупках.

Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов, трамвайного полотна производится в ночное (с 23:00 часов до 07:00 часов), а при необходимости и в дневное время, если иное не предусмотрено заключенным договором о государственных закупках.

При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и так далее.

В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25°) допускается полив дорожных покрытий в период с 12:00 часов до 16:00 часов (с интервалом два часа).

В полосе отвода городских дорог высота травяного покрова по обочинам, а также разделительным полосам, выполненным в виде газонов, не должна превышать 15 сантиметров.

На проезжих частях дорог, тротуарах, пешеходных зонах и велосипедных дорожках, дворовых территориях, внутридворовых проездах и тротуарах не допускается наличие смета, пыли и мелкого бытового мусора.

Время, необходимое на одноразовое сгребание, подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним предприятием, не должно превышать более четырех часов.



Предусматривается, что при штормовом предупреждении, в сложных погодных условиях, в том числе, в выходные и праздничные дни организуется круглосуточное дежурство дорожной техники и механизаторов (плужнощеточных снегоочистителей, машин-распределителей твердых реагентов и другие).



Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду транспорта и движению пешеходов на срок не более трех суток. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега и наледи (сосулек) должна производиться с предварительной установкой ограждения опасных участков. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель производится на внутренние дворовые территории. Сброс снега осуществляется с обеспечением безопасности пешеходов и воздушных сетей, светильников и насаждений.

При очистке территорий города (в т.ч. улично-дорожная сеть, дворовые территории, зоны зеленых насаждений и т.д.) в зимний период не допускается:

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

перемещать снег на тротуары и газоны при формировании снежных валов у края дороги;

выносить и складировать снег на проезжей части, после уборки снежного вала;

складировать снежные валы на ливнеприемниках;

сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

В периоды длительного отсутствия снегопадов и снега на дорожных покрытиях, в сухую погоду требуется проведение работ по механизированному подметанию и зачистке прилотковых зон, осевых и резервных полос улично-дорожной сети.

Процесс механизированного подметания обязателен с обеспыливанием, в том числе с проведением следующих работ:

предварительное увлажнение загрязнений до подметания, при устойчивых положительных температурах воздуха и потеплений;

подметание с применением машин с пневматическим забором пыли из зоны подметания с последующей очисткой воздуха, при устойчивых отрицательных температурах воздуха;

мойка проезжей части с применением поливомоечных машин, при устойчивых положительных температурах воздуха в зимний период года в случаях повышенной загрязненности дорожных покрытий улично-дорожной сети.

Уборку и содержание стоянок автотранспорта, карманов производят владельцы или пользователи зданий, земельных участков, помещений, для которых была предусмотрена стоянка автотранспорта.

Уборку территорий вокруг мачт и опорных установок наружного освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах, производят организации, ответственные за уборку тротуаров.

Уборку и содержание неиспользуемых, не осваиваемых закрепленных в установленном порядке земельных участков, территорий после сноса строений обеспечивают землепользователи либо заказчики, которым отведена данная территория, либо организации, выполняющие работы по сносу строений согласно договору.

При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных сетях), их ликвидация обеспечивается лицами, допустившими нарушения.

В многоквартирном жилом фонде не допускается складирование строительных отходов, образующихся при проведении ремонта, на лестничной площадке, на внутридворовой территории и на территории контейнерной площадки для сбора твердых-бытовых отходов.

Владелец отходов должен обеспечить их вывоз самостоятельно на специально оборудованную площадку для сбора строительных отходов или по отдельному договору со специализированной организацией.

Правила также предусматривают сбор и вывоз отходов, благоустройство улиц, жилых кварталов и микрорайонов, содержание фасадов зданий и сооружений.

В частности, документ устанавливает, что парковки (автостоянки) могут быть как открытого типа (линейная или плоскостная парковка), так и закрытого (автостоянка, паркинг). При этом необходимо пространственно отделять парковочные пространства от пешеходной среды.

Это можно сделать при помощи:

• газона;

• кадочных растений;

• парковочных столбиков;

• столбиков или ограждений;

• рельефного мощения;

• цветовой разметки, в том числе цветного асфальтового покрытия;

• при расположении парковки вдоль арыка необходимо отделять парковочное пространство от арыка бордюром или ограждением.

Вдоль уличных парковок необходимо обязательное устройство технического тротуара шириной не менее 1,5 метра.

Также необходимо обязательное устройство тротуарных мысов в месте сопряжения парковочной полосы с пешеходными переходами и около перекрестков. Минимальная длина тротуарного мыса от края пешеходного перехода до начала парковочной полосы должна составлять не менее 6 метров.

Парковки для велосипедов следует размещать таким образом, чтобы они не мешали пешеходному потоку и уборочной технике. Велопарковок необходимо разместить ввиде специализированной конструкции для кратковременного или длительного хранения велосипедов. Необходимо использовать материалы, устойчивые к коррозии.

Запрещается располагать велопарковки на газоне, на проезжей части, на автомобильной парковке, загораживая въезды и выезды, пандусы, съезды с тротуара, мешая проезду и погрузке-разгрузке и препятствуя движению маломобильных граждан.

Вместе с тем говорится, что пешеходные ограждения не допускаются, как противоречащий современным тенденциям дизайна уличного пространства. В частности, пешеходные ограждения (заборы) при разрушении во время столкновения с автомобилем превращаются в поражающие элементы способные нанести дополнительные травмы водителю и также находящимся поблизости пешеходам.

Использование ограждений (заборов) следует допускать только в местах перепада рельефа более 0,45 метра.

Дорожные ограничители необходимо устанавливать для организации парковочных мест, для ограничения проезда на пересечении транспортных и пешеходных путей, при этом не мешая движению визуально не нагружая среду.

Более подробно документ можно посмотреть на сайте Открытые НПА, где он размещен для публичного обсуждения до 15 марта.

Как поясняется, новые правила разработаны в связи с тем, что прежние, принятые в 2007 году, устарели. Кроме того, приказом МИИР РК от 31 марта 2020 года были утвенрждены Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов (с изменениями от 3 марта 2022 года).

"В этой связи разработан новый проект правил, в которых учтены предложения районных акиматов, Управлений и Департаментов города Алматы, а также профильных государственных коммунальных предприятий и общественных экологических организаций", - говорится в пояснительной записке управления жилищной политики города.

При этом говорится, что действующие в настоящее время правила благоустройства города, утратят силу.