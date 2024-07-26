В Астане разработали новые правила благоустройства

Принято решение Маслихата "Об утверждении Правил благоустройства территории города Астаны", сообщает Zakon.kz.

Цель правил – создание безопасной, комфортной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию территории города Астаны.

Документ устанавливает элементы комплексной и организационной работы по благоустройству территории города, к которым, в частности, относятся:

информационные указатели – аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;

памятные и информационные доски (знаки);

виды покрытий;

малые архитектурные формы;

элементы озеленения;

коммунальное оборудование - устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;

ограждения;

элементы праздничного оформления.

произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;

знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий.

Также устанавливаются основные требования к малым архитектурным формам:

соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения элементов благоустройства территории;

прочность, надежность, безопасность конструкции.

высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды.

Основные требования к скамейкам:

наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон;

наличие спинок для скамеек рекреационных зон;

отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон.

Основные требования к цветочницам (вазонам), в том числе к навесным:



кашпо выставляют только на существующих объектах;

цветочницы (вазоны) имеют достаточную высоту – для предотвращения случайного наезда автомобилей и попадания мусора;

цветочницы и кашпо зимой хранят в помещении или заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.

Благоустройство города Астаны обеспечивается:

структурными подразделениями акимата города Астаны, осуществляющим организацию благоустройства, содержание и эксплуатацию прилегающих территорий;

участниками благоустройства территорий;

физическими и юридическими лицами, осуществляющими благоустройство содержание и эксплуатацию территорий, принадлежащих им на праве собственности или ином праве, дворовых, придомовых территорий и участвующими в благоустройстве прилегающих территорий, если иное не предусмотрено гражданским законодательством или договором.

Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организаций уборки территории города Астаны осуществляет акимат города Астаны.

Предусматривается, что инфраструктура и благоустройство территории города разрабатывается с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта, арычных систем.

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения обеспечивают соблюдение требовании по охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения, обеспечения пожарной безопасности, работы арычной системы.

Также говорится, что благоустройство, содержание и уборка территории города осуществляется собственниками земельных участков, либо участниками благоустройства территорий на основании договоров, если иное не предусмотрено гражданским законодательством или договором.

Участники благоустройства территорий производят работы по благоустройству, содержанию и уборке территории города Астаны, а также организует уборку прилегающих территорий, за исключением земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.

Для выгула домашних животных определяются специальные территории, обозначенные табличками.

Указано, что владельцы домашних животных должны убирать экскременты домашних животных.

Также говорится, что физические и юридические лица, осуществляющие на территории города хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), строительством (на строительных площадках на период строительства); связанную с проведением публично-массовых мероприятий, с посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных кафе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обеспечивают наличие и функционирование по предназначению общественных стационарных туалетов, при отсутствии канализации, переносных биотуалетов как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование выгребных ям на данных объектах не допускается.

Общественные стационарные туалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

Предусматривается, что на всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан - не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

Правила также предписывают, что организаторы массовых мероприятий должны обеспечить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Физические, юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельным участком на праве собственности, ином праве, праве аренды, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Документ устанавливает проведение мероприятий по содержанию территорий.

Так, говорится, что содержание территорий включает в себя:

ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);

обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;

сгребание и подметание снега;

вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);

содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок, бункер-накопителей, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;

уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров, бункер-накопителей и контейнерных площадок;

установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии общественных стационарных туалетов и их функционирование по назначению;

отвод дождевых и талых вод;

сбор и вывоз мусора, отходов и ТБО;

удаление трупов животных с объектов транспортной инфраструктуры;

полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, включая подъездные пути, дороги, тротуары;

обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;

восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;

восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведения реставрационных и археологических работ и других земляных работ;

очистку водоотводных канав (арычная система) на прилегающих территориях частных домовладений, мест общего пользования;

содержание в надлежащем состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, закрываются строительными сетками либо декоративными баннерами или баннерами рекламы.

Также в документе расписана организация мероприятий:

по содержанию улиц и дорог;

по содержанию индивидуальных жилых домов;

по содержанию фасадов зданий, сооружений и ограждений;

по содержанию объектов (средств) наружного освещения;

содержанию сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений;

содержанию садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм.

содержанию временных строений.

содержанию мест производства строительных работ и т.д.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

При этом Правила благоустройства территории города Астаны от 20 июля 2017 года утрачивают силу.

Ранее мы рассказали, что маслихат Алматы утвердил новые правила благоустройства территории города.