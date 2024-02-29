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В Алматы перекроют площадь "Астана"

В Алматы перекроют площадь Астана, 1 марта, праздник Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 марта 2024 года в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Всемирного дня Гражданской обороны будет перекрыта площадь "Астана", сообщает Zakon.kz.

В управлении городской мобильности предупредили и уточнили, что с 07:00 до 13:00 будет изменено движение следующих маршрутов:

  • №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №48 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
  • №16 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №16 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №126 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
  • №126 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №37 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №201 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в северном направлении – ул. Желтоксана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №205 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
  • №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №206 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
  • №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №209 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №210 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
  • №224 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

Также в акимате сообщили, что на площади пройдет выставка пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящего на вооружении органов гражданской защиты. 

Решением Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) день 1 марта с 1990 года отмечается как Всемирный День Гражданской обороны. Казахстан в 1996 году вступил в члены МОГО и осуществляет активное сотрудничество на международном уровне по решению проблем защиты населения, территории и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Анастасия Московчук
Алматы
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