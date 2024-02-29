В Алматы перекроют площадь "Астана"
В управлении городской мобильности предупредили и уточнили, что с 07:00 до 13:00 будет изменено движение следующих маршрутов:
- №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №48 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
- №16 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
- №16 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №126 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме;
- №126 – в обратном направлении – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №37 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №37 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
- №201 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №201 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
- №205 – в северном направлении – ул. Желтоксана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №205 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
- №206 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
- №206 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарабаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – Толе би – далее по схеме;
- №209 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
- №209 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №210 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
- №210 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;
- №224 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би;
- №224 – в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.
Также в акимате сообщили, что на площади пройдет выставка пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящего на вооружении органов гражданской защиты.
Решением Генеральной Ассамблеи Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) день 1 марта с 1990 года отмечается как Всемирный День Гражданской обороны. Казахстан в 1996 году вступил в члены МОГО и осуществляет активное сотрудничество на международном уровне по решению проблем защиты населения, территории и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.