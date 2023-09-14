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В Алматы перекроют ряд улиц в связи с празднованием Дня города

дороги Фото: Zakon.kz
В Алматы перекрывают ряд улиц в связи с празднованием Дня города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, с 14 по 17 сентября с 8.00 до 24.00 в связи с проведением на площади "Астана" фестиваля Almaty Cover Show перекрыта ул. Толе би от пр. Назарбаева до ул. Абылай хана.

"С 15 по 17 сентября с 8.00 до 20.00 в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки перекроют ул. Сатпаева между пр. Достык и ул. Уалиханова", – говорится в сообщении.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о "черном" списке компаний по ремонту дорог.

Елена Беляева
Алматы
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