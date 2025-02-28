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События

В Алматы 1 марта перекроют площадь "Астана"

Дорожный знак пешеходного перехода, дорожное движение, дорожные знаки, камеры видеонаблюдения, пешеходы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 марта 2025 года в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Всемирного дня Гражданской обороны будет перекрыта площадь "Астана". Об этом жителей и гостей города предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, спасатели проведут выставку пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящегося на вооружении органов гражданской защиты.

Ожидается участие 50 единиц техники и 150 человек личного состава.

Стоит отметить, что выставка будет проходить с 10:00 до 13:00.

Кроме того, посетители смогут увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров.

Ранее в АО "НК ҚазАвтоЖол" заявили, что с 1 марта в Казахстане изменится движение в районе станции Шамалган.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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