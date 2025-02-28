В Алматы 1 марта перекроют площадь "Астана"

Фото: Zakon.kz

В Алматы 1 марта 2025 года в связи с проведением мероприятия по случаю празднования Всемирного дня Гражданской обороны будет перекрыта площадь "Астана". Об этом жителей и гостей города предупредили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, спасатели проведут выставку пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящегося на вооружении органов гражданской защиты. Ожидается участие 50 единиц техники и 150 человек личного состава. Стоит отметить, что выставка будет проходить с 10:00 до 13:00. Кроме того, посетители смогут увидеть самый высокий в Казахстане коленчатый подъемник для спасения людей с высоты 90 метров. Ранее в АО "НК ҚазАвтоЖол" заявили, что с 1 марта в Казахстане изменится движение в районе станции Шамалган.

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