Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана

В 12 областях Казахстана на 20 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Жетысуской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Днем в восточной половине Кызылординской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью в центре области, днем на большей части области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ночью на севере области на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью на дорогах ожидается гололедица.



На западе, юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются туман, днем гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.



В Жамбылской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем на западе, севере, в горных районах области. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, востоке области гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере области, 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег).



Ночью в Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью на севере, востоке области гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный ночью в центре области, 15-18 м/с В Семее ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег).



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-восточный на север-востоке, в центре области, 15-20 м/с. В Актау днем ожидается временами сильный дождь.



Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.



На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед. На севере, западе области туман. В Павлодаре ночью и утром ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед.



Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на среду, 20 марта 2024 года. Из него следует, что в стране ожидаются ливень, гроза, шквал и тепло до +20°С.