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В Восточно-Казахстанской области наградили победителей детского конкурса рисунков на снегу

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 07:50 Фото: ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области спасатели ДЧС области наградили победителей детского конкурса рисунков, который проводился по случаю Всемирного Дня гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС области, особенность конкурса заключалась в том, что рисовать надо было на поверхности льда или снежном покрытии.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 07:50

Фото: ДЧС ВКО

"Наша цель была распространить среди детей правила безопасности при ЧС и приобщить их к самостоятельной творческой работе. Рисование на снегу – это не только веселое занятие, но и познание ребенком окружающего мира и тех правил, которые мы стараемся прививать с детства, чтобы не попасть в беду. И не столь важно, какое место займет участник, главное – проявит свою фантазию, знание правил поведения в экстренной ситуации и получит удовольствие от процесса", – прокомментировал заместитель начальника ЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

Жюри оценивало оригинальность и креативность замысла, эстетическое оформление работы и цветовое решение.

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 07:50

Фото: ДЧС ВКО

Победительницей конкурса стала школьница из Тарбагатайского района Еркенур Ахметжан.

Президент Касым-Жомарт Токаев, поздравивший сегодня всех соотечественников с Днем благодарности, недавно посетил область с рабочим визитом.

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