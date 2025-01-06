Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе
Фото: report
Министр чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана Кямаладдин Гейдаров наградил казахстанских спасателей, сообщает Zakon.kz.
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.
Министр награждил нагрудным знаком "За сотрудничество" нижеперечисленных сотрудников МЧС Казахстана:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шындаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
28 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.
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