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Политика

Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе

Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 06:51 Фото: report
Министр чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана Кямаладдин Гейдаров наградил казахстанских спасателей, сообщает Zakon.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Министр награждил нагрудным знаком "За сотрудничество" нижеперечисленных сотрудников МЧС Казахстана:

  • Сейталин Азамат Серикович;
  • Аминов Тимур Владимирович;
  • Айдаров Кани Манапович;
  • Караев Саясат Мусаевич;
  • Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
  • Кулханов Азымбек Шындаулетович;
  • Кузембаев Ербол Ахметович;
  • Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
  • Нугуманов Ардак Койшибекович;
  • Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

28 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.

Аксинья Титова
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