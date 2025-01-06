Министр гражданской обороны Азербайджана наградил казахстанских спасателей за помощь при авиакатастрофе

Министр чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Азербайджана Кямаладдин Гейдаров наградил казахстанских спасателей, сообщает Zakon.kz.

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принимавших участие в спасательной операции после крушения 25 декабря 2024 года вблизи Международного аэропорта Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Министр награждил нагрудным знаком "За сотрудничество" нижеперечисленных сотрудников МЧС Казахстана:

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шындаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

28 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Глава государства поручил не допустить информационных провокаций и фейков.