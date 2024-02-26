С чего начался визит Токаева в ВКО

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Восточно-Казахстанскую область началась с посещения Центра лучевой терапии и диагностики, созданного на базе областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь, как уточнили в пресс-службе главы государства, президенту продемонстрировали работу таких современных медицинских аппаратов, как МРТ последнего поколения, линейный ускоритель Elekta Versa HD, компьютерный томограф Discovery RT, которые позволяют проводить высокоточную раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Центр оснащен системой архивирования PACS для хранения радиологических снимков с возможностью быстрого поиска и изучения в режиме реального времени.

Директор многопрофильного Центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина добавила, что здесь ежегодно проводится более 3000 хирургических операций, 60% из которых выполняются методами малоинвазивного лечения. Особое внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке медицинских кадров за рубежом. На регулярной основе проводятся мастер-классы с приглашением отечественных и зарубежных специалистов.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву был представлен доклад о состоянии онкологической службы в области. Отмечается значительный рост показателей ранней диагностики злокачественных новообразований, а также снижение количества запущенных случаев рака 3-4 стадии. Наблюдается уменьшение смертности от онкологических заболеваний.

Фото: akorda.kz

В заключении глава государства побеседовал с врачами Центра и пожелал им успехов в работе. Он подчеркнул важность создания таких современных медицинских объектов в стране.

"Очень хорошее медицинское заведение, качественное оборудование поставлено. Надо лечить людей. Такие больницы у нас имеют общестрановое значение, так как, к сожалению, онкология у нас на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний". Касым-Жомарт Токаев

Токаев прибыл в ВКО утром 26 февраля 2024 года. В аэропорту Усть-Каменогорска главу государства встретил аким ВКО Ермек Кошербаев, а также аким города Жаксылык Омар.