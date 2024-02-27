Электронное правительство станет временно недоступным для казахстанцев

Казахстанцев предупредили о возможных сбоях в работе электронного правительства из-за смены часового пояса, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "Национальные информационные технологии", в связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта 2024 года будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

портал egov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

единая информационная система "Техосмотр";

сервис электронных обращений "e-Otinish";

и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

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Ранее кратковременная недоступность электронного правительства была зафиксирована с 21:00 24 февраля до 8:00 25 февраля 2024 года. Причина – технические работы.