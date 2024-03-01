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Как казахстанцы пережили смену часового пояса

как казахстанцы пережили смену часового пояса, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 11:17 Фото: Zakon.kz
С 1 марта весь Казахстан перешел на единый часовой пояс. Изменение коснулось большей части страны. С утра 1 марта соцсети пестрят откликами о том, были ли проблемы с гаджетами при смене часового пояса, и многие делятся впечатлениями.

Zakon.kz в Telegram-канале провел опрос, чтобы узнать, успешно ли казахстанцы справились с переводом времени на своих гаджетах, и отразилось ли новшество на их самочувствии.

В опросе приняли участие порядка 4 тыс. человек. Отметим, что большинство голосов и комментариев отдали за позитивный момент – люди поспали на час больше – более 2 тыс. человек выбрали этот вариант ответа. И в комментариях казахстанцы пишут:

  • Я выспался, и перевод времени очень хорошо повлиял на мой организм.
  • Супер выспался.

Около 900 человек отметили, что запутались с переводом времени. В комментариях есть такие сообщения:

  • Нет не выспались, потому что сидели и переводили время.
  • Андроид жестко подвел. Ни один аппарат на нем не перевел время.

В соцсетях многие делились, что на их гаджетах не случилось автоматического обновления часового пояса, и пришлось менять все вручную. В итоге у некоторых на смартфонах стало так: 

перевод часов назад, как пережили, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 11:17

Фото: Facebook/Шолпан Исмаилова

Ну и порядка 300 казахстанцев решили оставить свои личные мнения о переходе на новый часовой пояс. 

Многие отметили, что привычка просыпаться в одно и то же время сработала, и кто-то по-новому времени проснулся аж в 4:30 утра. Соответственно, день будет непростым у таких людей. Есть люди, которые физически плохо перенесли: 

  • Все еще стойкое ощущение, что проспал.
  • Вообще нет ощущения, что на час дольше спала.
  • А у меня состояние совершенно разбитое, голова кружится.

Алматинцы, например, отмечают, что им этот перевод времени назад аукнется летом, когда уже в 6:00 солнце будет светить и греть, как в обед:

  • Чушь какая-то, в Алматы теперь как в обед просыпаешься, зато вечером дома ничего не поделаешь, так как с работы приедешь – уже темно будет.

Ну и еще один негативный момент отмечают казахстанцы: увеличение счетов за электричество: 

  • Кроме того, что теперь будем раньше по вечерам дома электричество включать, пока никаких изменений.
  • А как насчет того, что мы всем КЗ будем вечером на час раньше включать освещение? Увеличится потребление энергии, что не есть хорошо, и счета придут еще более удручающие. 

1 марта Казахстан начал жить в едином часовом поясе UTC +5. И у многих первый день весны начался с неожиданной новости – они постарели на день

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