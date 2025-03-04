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Общество

Весенний призыв: сколько человек призовут в армию в Астане

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:13 Фото: akorda.kz
Председатель контрольной городской комиссии Лаззат Руспекова на брифинге в Службе коммуникаций Астаны 4 марта 2025 года рассказала о весенней призывной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнила, что с 1 марта в Казахстане стартует весенний призыв граждан на срочную воинскую службу.

"В этом году к призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Эта ответственная задача возложена на призывные комиссии, и от качества их работы напрямую зависит боеготовность и обороноспособность страны, а значит – национальная безопасность", – отметила Лаззат Руспекова.

По ее данным, по итогам 2024 года медицинское освидетельствование по Астане прошли 4 638 призывников, из них 4 220 призывников были годными к воинской службы, что составило 91%.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 11:13
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24 февраля 2025 года сообщалось, что внесены изменения в Правила воинского учета военнообязанных и призывников. В частности, говорится, что казахстанцы мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет, ежегодно с января по март приписываются к призывным участкам.

Мадина Мамырханова
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