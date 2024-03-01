Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны

Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:31 Фото: akorda.kz
Стало известно, сколько получают военнослужащие по контракту в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пресс-секретарь Министерства обороны Казахстана Руслан Жангулин отметил, что на уровне депутатского корпуса и правительства прорабатывается вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту и офицерского состава.


"На сегодняшний день, если брать военнослужащих по контракту, то их заработная плата в среднем составляет 150 тыс. тенге. Но, помимо этого, они обеспечиваются разными социальными льготами. Во время прохождения воинской службы они обеспечиваются текущими жилищными выплатами. В зависимости от региона каждому члену семьи военнослужащих выплачивают такие выплаты. Если взять столицу, то жилищные выплаты в этом году составили на одного человека порядка 75 тыс. тенге. Если в составе четыре человека, то эта выплата умножается на четыре", – рассказал Руслан Жангулин.

Он добавил, что военнослужащие во время прохождения воинской службы также обеспечиваются санаторно-курортным лечением, а во время выхода в отпуск им выплачивают оздоровительное пособие в размере оклада.

Ранее стало известно, что весной ряды Вооруженных сил и воинских формирований пополнят более 20 тыс. военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет. 

Читайте также

штраф, аватарка, суд
Казахстанца оштрафовали за аватарку в соцсетях
Сколько казахстанцев призовут в армию весной
Сколько казахстанцев призовут в армию весной
Тамила Языкова
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: