Казахстанцы стали зарабатывать больше: как изменились средние показатели по зарплатам

Согласно данным официальной статистики, в прошлом году среднемесячные заработные платы в Казахстане выросли по сравнению с 2023 годом. На сколько больше стали получать граждане РК, в материале Zakon.kz.

Среднемесячная заработная плата по итогам IV квартала 2024 года составила 434 982 тенге по Республике Казахстане – это на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года (393 605 тенге).

К слову, в первом квартале 2024 года показатель составлял 382 279 тенге, после чего произошел скачок до 403 251 тенге во втором.

Однако после наблюдалось снижение среднемесячной зарплаты – на 3,2% до 390 328 тенге в III квартале 2024 года. При этом в годовом выражении рост составлял 11,3% ( по сравнению с 350 542 тенге в 2023 году).

Обратим внимание, что ежегодное снижение средних зарплат именно в III квартале года наблюдается на протяжении последних нескольких лет, что можно увидеть на графике ниже.

Фото: Zakon.kz

Добавим, что среднемесячная номинальная заработная плата за январь-декабрь 2024 года, согласно подсчетам Бюро нацстатистики, составила 402 626 тенге, что на 11,6% больше, чем в 2023 году (360 765 тенге). Отметим, что средние заработные платы в каждом квартале 2024 года были как минимум на 40 тыс. выше, чем за те же периоды предыдущего года.

Фото: Zakon.kz

Различия по городам и регионам

Следует подчеркнуть, что в разрезе городов и регионов средние заработные платы существенно отличаются от республиканского уровня.

Самый высокий уровень в Атырауской области, где среднемесячная зарплата в IV квартале 2024 года составила 640 938 – на 47,3% больше странового уровня. В годовом выражении рост составил 8,3%.

В лидерах также Мангистауская область – 607 867 тенге (+8,6% в сравнении с IV кварталом 2023 года), а также Улытауская область 600 682 тенге (+8,4% за год). В Астане среднемесячная зарплата составила 604 104, где годовой прирост составил +9,2%.

Город Алматы по уровню зарплат хоть и отстает от столицы, но все же показатель был выше республиканского в IV квартале года – 539 125 тенге. Это на 13,6% больше, чем среднемесячная зарплата за тот же период 2023 года.

Наиболее низкая заработная плата в Туркестанской области – 304 325. Это на 30% меньше, чем средняя по республике, но на 9,1% выше, чем в IV квартале предыдущего года. Среди регионов с самыми невысокими среднемесячными зарплатами: Жамбылская (313 073 тенге), Жетысуская (314 398 тенге) и Северо-Казахстанская (315 540 тенге) области.

Уточним, что годовой рост зарплат произошел во всех регионах страны согласно статданным. Причем лидерами по росту за год (IV кв. 2023 к 4 кв. 2024), помимо города Алматы, стали Шымкент (+13,6%) и Карагандинская область (+13,1%), здесь среднемесячные заработные платы повысились до 330 193 тенге и 415 544 тенге, соответственно.

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