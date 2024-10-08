Забирали казахстанцев в армию с улицы: в Минобороны подтвердили факты

Заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Фархат Айдарбеков 8 октября 2024 года на брифинге в СЦК прокомментировал информацию о том, что казахстанцев забирают силой в армию прямо с улицы или работы, сообщает Zakon.kz.

Фархат Айдарбеков подчеркнул, что такие факты были во время весеннего призыва.

"Во время осеннего призыва мы такие факты старались уже не использовать, потому что нашли другой выход, более законный. На сегодня заместители акимов по идеологии ведут работу с молодежью. Сейчас мы уже прямо с улицы молодых людей в армию не забираем", – озвучил он.

Официальный представитель Министерства обороны Руслан Жангулин дополнил, что подобных случаев было немного.

"Если ежегодно в ряды Вооруженных сил мы призываем 40 тыс. человек, то среди них 1-2 факта могут быть, что забирали прямо с улицы. Но и там органы внутренних дел проводят работу по приводу уклонистов. Это работа полицейских в рамках закона", – озвучил спикер.

Он также сообщил, что есть ряд причин, почему молодые люди сами добровольно не приходят в военкоматы.

"Бывают факты, когда молодой человек зарегистрирован в одном военкомате, переехал в другой город, а уполномоченные органы об этом не знают. Молодой человек и сам, возможно, не знает, что его призвали. И вот когда работа проводится по приводу, такие факты тоже выявляются. Кода приводят его в военкомат, проверяют все его документы, годность к призыву, медкомиссию проходит, и если выясняется, что он не пригоден, то его сразу же отпускают. Если годен, то он обязан служить – это его обязанность, установленная Конституцией", – рассказал Руслан Жангулин.

6 сентября 2024 года начался осенний призыв в Казахстане, который продлится до декабря.