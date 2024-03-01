Суд присяжных признал казахстанца виновным в изготовлении наркотиков: его посадили на 14 лет

Жителя Акмолинской области осудили за изготовление психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда Акмолинской области, 41-летний житель Астраханского района через соцсеть получил от незнакомого человека предложение заработать изготовлением психотропных веществ. Подсудимый согласился.



"М." по указанию "работодателя" соорудил в подсобном помещении нарколабораторию и, следуя инструкциям, изготавливал психотропное вещество для последующей реализации. В ходе обыска помещения (лаборатории) сотрудники полиции изъяли более 5 кг психотропного вещества, различные приборы и приспособления для их изготовления", – говорится в сообщении суда.

Подсудимому вменили статью ст. 297 ч. 3 УК – незаконное изготовление и хранение с целью сбыта психотропного вещества в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.

"Уголовное дело в отношении "М." рассмотрено с участием присяжных заседателей, их вердиктом "М." признан виновным. Приговором суда "М." назначено 14 лет лишения свободы", – сообщили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу. Дело в отношении "работодателя" выделено в отдельное производство.

Сегодня, 1 марта, КНБ сообщил о раскрытии деятельности подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков в Астане.