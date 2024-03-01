Мешки с наркотиками на 540 млн тенге изъяли в подпольной лаборатории в Астане

Подпольную нарколабораторию по производству наркотиков выявили в Астане, сообщает Zakon.kz.

По сообщению КНБ РК, распространенному 1 марта, 22 февраля 2024 года сотрудники Департамента КНБ по Астане при координации столичной прокуратуры пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, расположенной в промышленной зоне города.

"По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое жителей столицы. В ходе обыска изъято свыше 27 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более тонны прекурсоров. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается в 540 млн тенге", – отметили в КНБ.





Помимо этого, в других районах Астаны силовики нашли два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств.

Фото: КНБ РК

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК.

13 февраля КНБ сообщал о раскрытии аналогичного преступления в Алматинской области. Там тоже действовала лаборатория по производству мефедрона.