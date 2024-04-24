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Законодательство РК

Тренер по лыжному спорту распространял наркотики и сел на 10 лет

Тренера осудили за распространение наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:35 Фото: МВД РК
В Акмолинской области осудили тренера за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации уголовного суда региона, тренера по лыжному спорту Детской юношеской спортивной школы Аршалынского района задержали при перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске его машины в багажнике нашли четыре пакета с гашишем общим весом более 39 кг.

"Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей из реализации... ...При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – наличие малолетних детей у подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств", – говорится в сообщении суда.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 2024 года суд присяжных признал казахстанца виновным в изготовлении наркотиков, его посадили на 14 лет.

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