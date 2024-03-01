Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких городах РК 2 марта

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В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 2 марта в Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Риддере, Балхаше и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в марте месяце на большей части страны. Читайте также Смена часового пояса: сколько детей родилось, когда в Казахстане переводили часы

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