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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 марта

В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 марта, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 02:15 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 3 марта в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Уральске, Актобе, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 3 марта.

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