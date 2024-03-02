В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 3 марта

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 3 марта в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Уральске, Актобе, сообщает Zakon.kz.

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