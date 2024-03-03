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Беременные смогут пройти скрининг на современных аппаратах в семи регионах РК

Беременные смогут пройти скрининг на аппаратах с высокой диагностикой в 7 регионах РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 19:29 Фото: pixabay
В семи регионах страны стартует проект по созданию центров пренатальной диагностики. Там будут проводить пренатальный скрининг в течение одного дня по принципу "одного окна" на современных аппаратах с высокой диагностической эффективностью, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минздраве, своевременная и точная диагностика врожденных пороков развития имеет большое значение как для здоровья женщины, так и будущего ребенка.

"Целью проекта является совершенствование ранней диагностики аномалий развития плода, своевременное определение рисков и прогноза для жизни и здоровья ребенка. Для беременных женщин будет обеспечена возможность пройти пренатальный скрининг в течение одного дня по принципу "одного окна", на современных аппаратах с высокой разрешающей способностью и диагностической эффективностью", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в части кадрового обеспечения согласно международным стандартам (FMF) Европейского фонда фетальной медицины сертифицированы около 200 врачей пренатальной ультразвуковой диагностики, обучены 20 врачей медицинской генетики.

"Также впервые 50 пренатологов (генетики и УЗИсты) из 20 регионов были направлены на обучение в клинику им. Отто г. Санкт-Петербург для повышения квалификации при поддержке фонда "Казахстан Халкына", – говорится в пресс-релизе.

В пилотный проект вошли семь регионов страны: Астана, Алматы, Актобе, Шымкент, Караганда, Кызылординская, Туркестанская области.

"Так, в Алматы на базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы при поддержке акимата Центр перинатальной диагностики открыл двери для будущих мам. По итогам проекта будет проведен анализ, дана оценка эффективности, далее планируется масштабировать данный проект во всех регионах страны", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о правах беременных женщин в Казахстане. Подробнее можно прочитать здесь

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