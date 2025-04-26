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Общество

Онкоскрининги станут доступнее: какие исследования могут пройти казахстанцы

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 10:58 Фото: pixabay
Скрининги на онкологические заболевания теперь будут проводить казахстанцам независимо от наличия статуса их застрахованности в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения РК, такие обследования переходят в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это значит, что пройти скрининг теперь смогут все граждане Казахстана, соответствующие возрастным и медицинским критериям.

Скрининг на рак молочной железы могут проходить женщины от 40 до 70 лет через каждые два года. Его проводят с использованием маммографии в двух проекциях. Далее в случае необходимости – УЗИ, прицельной маммографии, биопсии.

Диагностику на рак шейки матки могут пройти женщины в возрасте 30-70 лет каждые четыре года. Исследование проводят с помощью цитологического мазка (тест Папаниколау), при необходимости назначают кольпоскопию и биопсию.

Обследование на колоректальный рак проходят мужчины и женщины 50-70 лет через каждые два года. Исследование проводят методом гемокульт-теста (анализ кала на скрытую кровь). При положительном результате назначают видеоколоноскопию и гистологию.

Скрининги проводят в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления.

Вдобавок решены вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.

Вчера, 25 апреля 2025 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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