Пособия, отпуск, специальный режим работы – какие еще права есть у беременных женщин

Материнство охраняется и поощряется государством, но зачастую женщины не знают о своих правах и сталкиваются дискриминацией. Какие права есть у женщин в положении, выяснил Zakon.kz.

Единовременное пособие

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Гражданам РК, кандасам и иностранцам, если это предусмотрено международным ратифицированным договором, предоставляется право на получение пособия по рождению ребенка, а также по уходу за ним одинаково.

Вне зависимости от наличия работы или отсутствия, государство выплачивает единовременное пособие, которое зависит от того, какой по счету родился ребенок.

За первого, второго и третьего ребенка размер пособия составит 38 минимальных расчетных показателя (МРП). В 2024 году размер пособия составляет 140 296 тенге. За четвертого и более ребенка, государство выплатит единовременное пособие в размере 68 МРП или 251 056 тенге.

Ежемесячное государственное пособие

Размер ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста 1,5 года для неработающих женщин на 2024 год установлен в следующих размерах:

на 1 ребенка – 21 265 тенге;

на 2 ребенка – 25 142 тенге;

на 3 ребенка – 28 982 тенге;

на 4 и более ребенка – 32 858 тенге.

Как оформить пособие

При получении медицинского свидетельства о рождении ребенка сразу присваивается ИИН, далее при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) всю процедуру получения пособия можно оформить через портал электронного правительства eGov или путем обращения в Центр обслуживания населения (ЦОН).

"Новшеством стало оформление пособия через мобильные приложения банков второго уровня, для получения данной услуги достаточно предоставить ИИН ребенка и подписать сформированное заявление на единовременное получение пособия по рождению ребенка", – отметил юрист Руслан Ильинский.

Какие трудовые права есть у беременных женщин?

Работодатель не вправе расторгнуть по своей инициативе трудовой договор не только с беременной женщиной, но и теми, кто имеет детей в возрасте до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет (либо ребенка-инвалида до восемнадцати лет).

Более того, в случаях истечения срока трудового договора, женщина может представить медицинское заключение о беременности, и работодатель будет обязан по ее письменному заявлению продлить срок трудового договора по день окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Работодатель также не вправе привлекать беременных женщин к работе в ночное время, к сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни, направлять их в командировку, а также отзывать их из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

Кроме того, на основании медицинского заключения работодатель обязан перевести беременную женщину на другую работу, исключающую воздействие вредных и опасных производственных факторов, с сохранением средней заработной платы.

До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением средней заработной платы за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.

В случае отказа беременной женщины от предложенного работодателем перевода на другую работу она подлежит освобождению от выполнения противопоказанной работы без сохранения заработной платы до предоставления отпуска по беременности и родам.

Сколько времени можно находиться в декретном отдыхе?

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения 2 или более детей – 70) календарных дней после родов.

Работникам, усыновившим новорожденного ребенка, предоставляется отпуск за период со дня усыновления и до истечения 56 дней со дня рождения ребенка. Работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. По выбору родителей это может быть мать либо отец, либо родитель, один воспитывающий ребенка, а также родственник, фактически воспитывающий ребенка либо усыновитель новорожденного.

Также предусмотрены иные, более продолжительные сроки отпусков, для женщин, родивших раньше срока или проживающим на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний.

Есть ли специальный режим работы для беременных в Казахстане?

Работодатель может предоставить режим неполного рабочего времени, при условии наличия заявления беременной женщины. Кроме того, женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, а также отцам, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые 3 часа работы:

имеющим 1 ребенка – каждый перерыв не менее 30 минут;

имеющим 2 или более детей – каждый перерыв не менее 1 часа.

Можно ли беременным уходить с работы на прием к врачу?

По словам юриста Руслана Ильинского, при уведомлении работодателя, работник вправе получить отпуск на постановку на медицинский учет по беременности в количестве не менее 3 рабочих дней.

"В случае необходимости систематического посещения врача следует согласовать порядок посещения с работодателем", – уточняет юрист.

Какие есть льготные статусы у беременных?

В Казахстане есть определенный статус как "неработающая беременная женщина", для его получения следует обратиться в поликлинику по месту жительства для внесения ее в Регистр и получения данного статуса, что позволит безработной женщине проходить необходимые обследования и скрининги, которые входят в перечень ОСМС. Обязательные взносы медицинского страхования за нее далее будет платить государство, важно знать, что пенсионных платежей и социальных отчислений не должно быть за крайние два месяца до обращения.