"Хотим, чтобы аким болел душой за село" – жители ЗКО пришли на выборы

Называя критерии, которые они считают важными при голосовании за того или иного кандидата, все сельчане заявили, что им нужны руководители из числа местных жителей, кто знает проблемы округов и то, чем живет и дышит народ.

С какими мыслями пришли жители села Амангельды Таскалинского района ЗКО на выборы своего главного бастыка и каких действий ждут от него в дальнейшем, выяснял корреспондент портала Zakon.kz.

Сегодня, 3 марта 2024 года, в трех районах ЗКО жители 4 сельских округов выбирают для себя новых акимов – выборы идут в селах Амангельды Таскалинского района, Ардак и Чингирлау – Чингирлауского района и Куйенгуль – Жанибекского района.

Отметим, что это первые выборы 2024 года. В текущем году истекают сроки полномочий 25 сельских акимов в ЗКО, и в течение года население этих округов получит возможность выбрать для своих сел новых руководителей.

Корреспондент Zakon.kz понаблюдал за ходом избирательного процесса в селе Амангельды Таскалинского района ЗКО.

Заместитель председателя Таскалинской районной избирательной комиссии Гульжан Мухамбеткалиева сообщила журналисту, что в состав данного округа входят два населенных пункта – села Амангельды и Чижа, население здесь голосует на двух избирательных участках – №№ 327 и 328. Общее число избирателей в двух округах насчитывает 819 человек.

Сельчане округа в основном заняты в отрасли сельского хозяйства или же работают на газокомпрессорной станции cела Чижа-1.

Тельман Маширов, заместитель председателя Совета ветеранов Амангельдинского сельского округа, стал одним из первых избирателей на участке - уже в 7 часов утра он отдал свой голос. Рассказывать за кого он проголосовал мужчина не стал, но отметил, что именно его предвыборная программа оказалась ему наиболее близка.

Тельман Маширов/Фото предоставила Территориальная избирательная комиссия Таскалинского района ЗКО

"Три месяца назад мы выбрали акима своего района, сейчас выбираем акима нашего округа. Я считаю политику нашего президента Касым-Жомарта Токаева правильной – эти выборы укрепляют основы демократии в обществе: народ сам выбирает своего акима, которого считает достойным человеком", – поделился Тельман Маширов.

По его словам, в советские годы он сам был членом избирательной комиссии, за свои 79 лет ни разу не пропускал выборы разного уровня – так как является исполнительным человеком и считает, что это обязанность каждого человека – голосовать на выборах за тех кандидатов, которые в будущем принесут пользу государству.

Аксакал высказался, что сейчас, по его наблюдениям, население еще не готово полностью взять на себя ответственность и самостоятельно решать судьбу своего округа – так, не все сельчане приходили на встречи с кандидатами в акимы Амангельдинского сельского округа, часть жителей округа не изъявляли никакого интереса к ознакомлению с предвыборными программами своих избранников. И это его огорчает – люди не должны быть равнодушными к политическим переменам в стране.

Зульфия Сергазиева – многодетная мама, награжденная "Күміс алқа", предприниматель, депутат Таскалинского раймаслихата, также пришла на выборы акима своего села одной из первых.

Зульфия Сергазиева/Фото предоставила Территориальная избирательная комиссия Таскалинского района ЗКО

"Мне небезразлична жизнь нашего поселка, поэтому я проголосовала рано утром. Хочу, чтобы село Амангельды процветало, было современным, зеленым, чтобы в округе была чистота и порядок. Хочу, чтобы мы гордились своим акимом, и он работал на благо народа и округа", – поделилась активистка села Амангельды.

Зульфия Сергазиева подчеркнула, что сделала свой выбор в пользу молодого, энергичного кандидата, и надеется. что тот сумеет привлечь в село молодежь, объединит народ в одно целое, потому что только сообща можно изменить жизнь в селе в лучшую сторону.

"Наш бывший аким Саягуль Маулетовна Галиева – очень хороший человек, она многое сделала для округа на своем посту. Надеюсь, новый аким продолжит дела, начатые ею. В 2025 году нам предстоит большая работа – в Амангельды будут строить внутрипоселковые дороги. Мы ждем, что избранный аким возьмет под свой контроль эту работу, чтобы дороги сделали качественно. У нас в поселке много многодетных, молодых семей, есть проблемы с досугом детей, трудоустройством молодежи. Акиму есть над чем работать, мы во всем ему готовы помогать", – заявила избирательница.

Алдияр Бегалиев/Фото предоставила Территориальная избирательная комиссия Таскалинского района ЗКО

Алдияру Бегалиеву – 18 лет. Это его первые выборы. Он родился и вырос в селе Первая Чижа Амангельдинского сельского округа. Его папа работает в сельской школе заведующим хозяйственной частью, мама - домохозяйка.

"От нового акима мы ждем плодотворной и честной работы. Хотим, чтобы он построил дорогу в селе Амангельды и помог местным предпринимателям открыть свой продуктовый магазин в селе Первая Чижа", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Алдияр Бегалиев.

Венера Койшигалиева/Фото предоставила Территориальная избирательная комиссия Таскалинского района ЗКО

Венера Койшигалиева, председатель Совета матерей Амангельдинского сельского округа поделилась, что не могла пропустить историческое для села событие – здесь впервые проходят прямые выборы акима сельского округа.

"Жители села возлагают большие надежды на своего избранника, на дальнейшее динамичное развитие села, решение самых актуальных вопросов. Думаю, что избранный аким будет уделять большое внимание вопросам трудоустройства молодежи, повышению уровня жизни малообеспеченных семей, развитию культуры и спорта. Хочу отметить, что и нам, жителям, активу и общественным объединениям нужно работать сообща, чтобы видеть перемены к лучшему в родном селе", – высказала свои мысли избирательница.

Аймурза Сундеткалиев/Фото предоставила Территориальная избирательная комиссия Таскалинского района ЗКО

Аймурза Сундеткалиев, глава крестьянского хозяйства "Сундетов", рассказал журналисту Zakon.kz, что пришел на выборы вместе с супругой и двумя взрослыми дочерями, чтобы реализовать свое право выбрать достойного человека на пост руководителя своего села. По его мнению, инициативу выбирать своих акимов нужно было внедрить уже давно, и чтобы кандидаты обязательно были из числа коренных жителей, которые душой болеют за свой край.

"Нам очень нужны хорошие дороги, нужна замена электросетей. Сейчас электрические сети не только в нашем округе и по области, но и по всему Казахстану уже негодные, изношены на 90%. Я сам глава крестьянского хозяйства, и в непогоду сталкиваюсь тем, что отключается свет, мы не можем накачать воды, чтобы напоить скот, не может подключить доильные аппараты, чтобы провести дойку коров. Хочется, чтобы новый аким округа пытался решать эти болевые вопросы, не сидел на месте. Все трое кандидатов на выборы сегодня - местные ребята, мы знаем их родителей, они выросли в соседних селах, и этот факт меня лично радует. Все они молодые, энергичные, это тоже хорошо", – отметил предприниматель.

Представитель Молодежного общественного объединения "Намыс" Динара Нургалиева сегодня, 3 марта 2024 года, принимает участие в выборах акима Амангельдинского сельского округа на участке №327 в селе Амангельды в качестве наблюдателя. По ее словам, среди наблюдателей на участке присутствуют доверенные лица кандидатов и журналисты районной газеты "Екпін". Нарушений в ходе выборов в течение дня на данный момент наблюдатели не зарегистрировали.

Динара Нургалиева отметила, что избиратели в округе очень активные, особенно люди старшего поколения.

"Избиратели имеют представление о кандидатах, все предвыборные программы кандидатов есть на стендах избирательного участка, ранее все кандидаты опубликовали эти программы в районной газете, встречались с населением округа во время дебатов", – проинформировала Zakon.kz Динара Нургалиева.

Общественная активистка пообещала, что наблюдать за выборным процессом она будет до окончания голосования.

Гулаим Абенова, председатель участковой избирательной комиссии №327, сообщила порталу Zakon.kz, что явка избирателей в Амангельдинском сельском округе за два часа до окончания выборов - в 18:00 - составила 55%.

"На участке работают пять членов избирательной комиссии. Обстановка спокойная. Избиратели доброжелательные. В течение дня на голосование приходили даже семьи с маленькими детьми. На данный момент за выборами наблюдают три независимых наблюдателя, никаких замечаний к нашей работе и нарушений в выборном процессе они не зафиксировали", – рассказала Гулаим Абенова.

В 20:00 официально выборы сельских акимов в селах Амангельды Таскалинского района, Ардак и Чингирлау – Чингирлауского района и селе Куйенгуль – Жанибекского района будут завершены. Участковые избирательные комиссии примутся за подсчет голосов.

В областной избирательной комиссии ЗКО пояснили, что результаты голосования и имена новых акимов 4 сельских округов будут известны уже сегодня – в 23:00.