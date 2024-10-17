Обматеривший жителя аким одного из сел ЗКО получил выговор

17 октября 2024 года в Западно-Казахстанской области состоялось заседание совета по этике, на котором рассмотрели дисциплинарное дело в отношении сельского акима, который обматерил местного жителя, сообщает Zakon.kz.

Как рассказало издание "Мой город", дело рассматривалось в отношении акима Жанабулакского сельского округа Акжайыкского района Жамбыла Дабыскалиева, на которого пожаловался местный житель.

Оказалось, что у сторон произошел конфликт, в ходе которого чиновник выражался нецензурной бранью в адрес сельчанина.

На заседании сельский аким вину признал. По его словам, инцидент произошел 1 сентября этого года в селе Жанабулак, когда он возвращался со школьной линейки.

"Мне сообщили, что по селу ездит грузовая машина с сеном. Ранее жители не раз меня просили не разрешать грузовикам ездить по нашему селу, чтобы они не испортили новый асфальт. Мы даже установили шлагбаум и дорожные знаки. Для большегрузов построили объезд. Несмотря на это, грузовик заехал в село. Оказалось, что привезли корм для скота по низкой цене, продавали всего за 7 тыс. тенге. Это было выгодно для сельчан. Но эта ситуация не понравилась мужчине по фамилии Ескалиев, который тоже занимался продажей сена. Он заявил, что везет нам сено и в любом случае заедет в поселок. Я попросил его воспользоваться объездом. Я знаю этого мужчину с детства, мы росли вместе. Он начал выражаться нецензурной бранью. Есть десятки свидетелей. Вот и я не выдержал и тоже сказал свое", – пояснил аким.

Представители совета по этике отметили, что при любой ситуации государственный служащий должен сдерживать свои эмоции и не поддаваться провокациям. Жамбыл Дабыскалиев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

17 октября 2024 года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил район Жанибек с рабочим визитом. В ходе поездки он ознакомился с работой ключевых промышленных и социальных объектов района, а также провел встречу с местными жителями.