Студентов Алматы освободили от занятий из-за сильного землетрясения

В вузах Алматы отменили занятия после сильного землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе министерства корреспонденту Zakon.kz рассказали, что всех студентов своевременно эвакуировали, на данный момент информации о пострадавших нет.

"По поручению министра науки и высшего образования все занятия в высших учебных заведениях Алматы отменены. Также ректорам было поручено организовать дежурства в общежитиях университетов и обеспечить всем необходимым студентов", – сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

