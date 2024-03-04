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Студентов Алматы освободили от занятий из-за сильного землетрясения

занятия в вузах Алматы отменили из-за землетрясения , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В вузах Алматы отменили занятия после сильного землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе министерства корреспонденту Zakon.kz рассказали, что всех студентов своевременно эвакуировали, на данный момент информации о пострадавших нет. 

"По поручению министра науки и высшего образования все занятия в высших учебных заведениях Алматы отменены. Также ректорам было поручено организовать дежурства в общежитиях университетов и обеспечить всем необходимым студентов", – сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана. 

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

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занятия в школах отменили, Алматы, землетрясение
Занятия в школах Алматы отменили после сильного землетрясения
Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Алматы
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