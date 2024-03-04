Занятия в школах Алматы отменили после сильного землетрясения

4 марта после сильного землетрясения в Алматы отменили занятия в школах, сообщает Zakon.kz.

"Во всех школах, колледжах города Алматы 4 марта 2024 года занятия второй смены отменяются. Детские сады оставляют детей по желанию родителей", – сообщили в Управлении образования города.

Занятия также отменили и в вузах.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.

