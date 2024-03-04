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Занятия в школах Алматы отменили после сильного землетрясения

занятия в школах отменили, Алматы, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:40 Фото: Zakon.kz
4 марта после сильного землетрясения в Алматы отменили занятия в школах, сообщает Zakon.kz.
"Во всех школах, колледжах города Алматы 4 марта 2024 года занятия второй смены отменяются. Детские сады оставляют детей по желанию родителей", – сообщили в Управлении образования города. 

Занятия также отменили и в вузах. 

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения. 

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