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Занятия отменили в Талгаре после землетрясения

Школьники, ученики, школьная форма, школа, школьная одежда, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 11:14 Фото: Zakon.kz
В Талгаре в школах и детских садах отменили занятия после землетрясения, которое произошло сегодня, 5 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом нам рассказали в пресс-службе Отдела образования по Талгарскому району:

"Занятия в школах и детских садах города Талгара отменены на сегодня".

Ранее сообщалось, что в Алматы и Алматинской области в 10:00 произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика. А расчетная интенсивность землетрясения в Алматы составила 3 балла.

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Позднее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рассказали об обстановке в Алматы и Алматинской области.

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