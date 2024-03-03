Жители четырех сел в трех районах ЗКО выбрали для себя новых акимов

Облизбирком озвучил высокую явку избирателей – 77,65% и заявил, что никаких нарушений в ходе выборного процесса наблюдатели не зафиксировали. По итогам выборов 3 марта 2024 года народ выбрал для себя 3 акимов из числа госслужащих и одного работника бюджетной сферы, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Областной избирательной комиссии по ЗКО, это первые в 2024 году выборы акимов сельских округов. Они были назначены в связи с тем, что у одного сельского акима истек срок полномочий (Ардакский сельский округ Чингирлауского района). Еще трое акимов досрочно прекратили свои полномочия (в Куйгенкольском с/о Жанибекского района глава округа покинул свой пост по состоянию здоровья, в Амангельдинском с/о Таскалинского района и Чингирлауском с/о Чингирлауского района оба акима уволились в связи с переходом на другую работу).

Представитель областной избирательной комиссии ЗКО Асланбек Губашев сообщил, что в выборном процессе были задействованы 3 районных территориальных избирательных комиссии и 14 участковых избиркомов.

По 4 округам свои кандидатуры на пост сельского акима выдвинули 13 человек: 10 из них – самовыдвиженцы, еще 3 – выдвиженцы от партии "AMANAT". 9 кандидатов из них являются госслужащими, 3 – работники бюджетной сферы, 1 – представитель бизнеса.

В голосовании 3 марта 2024 года участвовали 5561 избирателей из 7162 (77,65%).

"Максимальная явка населения на выборы – 97,6% была зафиксирована по Куйгенкольскому с/о (на выборы пришел 81 избиратель из 83), минимальная – 60% по Амангельдинскому с/о (свой выбор акима сделали 432 избирателей из 719). На 14 избирательных участках за ходом выборов наблюдали 14 доверенных лица кандидатов (10 - от политических партий, 4 - от самовыдвиженцев), 27 наблюдателей от общественных объединений ("Ізгі-ай" татар ұлттық орталығы қоғамдық бірлестігі" - 17, "Намыс" жастар қоғамдық бірлестігі - 6, "Ақбастау" жастар қоғамдық бірлестігі - 4), 5 представителей СМИ (Ақжайық телеарнасы – 3, районные газеты "Екпін" - 1, "Шұғыла" - 1). Никаких сообщений о нарушениях выборного процесса в период выборной кампании и в день выборов от наблюдателей к нам не поступало", – рассказал Асланбек Губашев.

По итогам выборов избраны акимами трое госслужащих (в том числе 1 – действующий аким), 1 - работник бюджетной сферы.

Так, акимом Куйгенкульского сельского округа Жанибекского района избран Асылбек Базарбаев, 1987 года рождения, главный специалист Жанибекского районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Жанибекская районная территориальная избирательная комиссия сообщила, что жители округа отдали за А.А.Базарбаева наибольшее количество голосов – 325.

Его конкуренты значительно отстали от него, так "за" Ф.Х. Нарынову проголосовали 32 человека, "за" Г.Т.Темиргалиеву – 37. "Против всех" заполнили свои бюллетени 3 избирателей.

Акимом Ардакского сельского округа сельчане выбрали Мади Сатыбалдиева, 1975 года рождения, ранее он занимал должность заместителя акима Чингирлауского сельского округа, проживает в селе Чингирлау Чингирлауского района ЗКО.

Чингирлауская районная территориальная избирательная комиссия пояснила, что "за" М.Ж. Сатыбалдиева жители округа отдали 81 голос (73,0%), у его оппонентов по итогам выборов такие результаты: А.С. Ермуханов– 13 (11,7%), Н.К. Каиржанов – 17 голосов (15,3%).

Не смогли выбрать для себя достойного кандидата и отметили графу "Против всех" - 7 жителей села.

Акимом Чингирлауского сельского округа стала Саида Бркенова, 1968 года рождения, ранее занимала должность акима Ардакского сельского округа, проживает в селе Чингирлау Чингирлауского района.

По данным Чингирлауской районной территориальной избирательной комиссии, 3046 (72,3%) сельчан сделали свой выбор в пользу С.Ж. Бркеновой, еще 1169 (27,7%) проголосовали "за" Б.С. Ирманова. Число бюллетеней с отметкой в строке "Против всех" составило 155 штук.

Акимом Амангельдинского сельского округа народ выбрал Әсета Қозы-Көрпешұлы Хайршақова, 1991 года рождения, проживает в селе Таскала Таскалинского района, ранее работал директором Таскалинского районного спортивного клуба.

Таскалинская районная территориальная избирательная комиссия сообщила, что свое доверие Ә.Қ. Хайршақову высказали 390 (82,8%) жителей округа, "за" его соперников Н.У. Боранбаева избиратели отдали 42 (8,9%) голоса, "за" З.Н. Какимгалиеву - 39 (8,3%).

"Против всех" в Амангельдинском сельском округе проголосовали 17 избирателей.