Казахстанцы впервые выбрали акимов районов и городов областного значения

Об итогах выборов акимов районов и городов областного значения 6 ноября 2023 года рассказали в Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями, маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и трех городов областного значения для проведения данных выборов.

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По данным ЦИК, было задействовано 1553 избирательных комиссий:

17 областных,

три городских,

42 районных,

1491 участковых.

"Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила – 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет". Пресс-служба ЦИК РК

В Центризбиркоме отметили, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах". Пресс-служба ЦИК РК

Также в ЦИК предоставили обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах:

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Выборы акимов районов и городов областного значения анонсировал 1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана. Дату выборов назначили на 5 ноября.