Казахстанцы впервые выбрали акимов районов и городов областного значения
5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями, маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и трех городов областного значения для проведения данных выборов.
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По данным ЦИК, было задействовано 1553 избирательных комиссий:
- 17 областных,
- три городских,
- 42 районных,
- 1491 участковых.
"Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила – 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет".Пресс-служба ЦИК РК
В Центризбиркоме отметили, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.
"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах".Пресс-служба ЦИК РК
Также в ЦИК предоставили обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах:
- Абайская область.
- Акмолинская область.
- Актюбинская область.
- Алматинская область.
- Атырауская область.
- Западно-Казахстанская область.
- Жамбылская область.
- Жетысуская область.
- Карагандинская область.
- Костанайская область.
- Кызылординская область.
- Мангистауская область.
- Павлодарская область.
- Северо-Казахстанская область.
- Туркестанская область.
- Улытауская область.
- Восточно-Казахстанская область.
Выборы акимов районов и городов областного значения анонсировал 1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана. Дату выборов назначили на 5 ноября.