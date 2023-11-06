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Казахстанцы впервые выбрали акимов районов и городов областного значения

Казахстанцы впервые выбрали акимов районов и городов областного значения Фото: Zakon.kz
Об итогах выборов акимов районов и городов областного значения 6 ноября 2023 года рассказали в Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает Zakon.kz.

5 ноября по инициативе главы государства впервые прошли выборы акимов пилотных районов и городов областного значения. В соответствии с полномочиями, маслихаты областей утвердили перечень 42 районов и трех городов областного значения для проведения данных выборов.

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По данным ЦИК, было задействовано 1553 избирательных комиссий:

  • 17 областных,
  • три городских,
  • 42 районных,
  • 1491 участковых.
"Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов. Явка избирателей составила – 62,79%. Средний возраст избранных акимов составляет 46,7 лет".Пресс-служба ЦИК РК

В Центризбиркоме отметили, что избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей СМИ Республики Казахстан.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах".Пресс-служба ЦИК РК

Также в ЦИК предоставили обобщенную информацию по итогам выборов в 17 регионах:

  1. Абайская область.
  2. Акмолинская область.
  3. Актюбинская область.
  4. Алматинская область.
  5. Атырауская область.
  6. Западно-Казахстанская область.
  7. Жамбылская область.
  8. Жетысуская область.
  9. Карагандинская область.
  10. Костанайская область.
  11. Кызылординская область.
  12. Мангистауская область.
  13. Павлодарская область.
  14. Северо-Казахстанская область.
  15. Туркестанская область.
  16. Улытауская область.
  17. Восточно-Казахстанская область.

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Выборы акимов районов и городов областного значения анонсировал 1 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана. Дату выборов назначили на 5 ноября.

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