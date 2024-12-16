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Общество

В Талгаре выбрали нового акима

Абилхаирeлы Арыстанбек, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 10:54 Фото: Instagram/talgarturgynui
В Талгаре подвели итоги выборам нового акима города, которые состоялись15 декабря 2024 года. В результате голосования эту должность займет Арыстанбек Абилхаирулы, сообщает Zakon.kz.

По данным Территориальной избирательной комиссии Талгарского района, за Арыстанбека Абилхаирулы проголосовал 9071 избиратель.

"Всего в списки избирателей было включено 42 774 человека, из них проголосовали 12 875. Кандидат на пост акима города Жанибек Каденов набрал 1875 голосов, Әлібек Рамазанов – 1140 голоса. Против всех проголосовали 182 избирателя", – говорится в сообщении.

Арыстанбек Абилхаирулы родился в 1983 году. Он является директором ТОО "Талғар тұрғын үй", житель Талгара.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Это вызвало общественный резонанс. Затем последовал ряд отставок и увольнений. В частности, "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.

Андрей Дюсупов
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