В Талгаре выбрали нового акима

В Талгаре подвели итоги выборам нового акима города, которые состоялись15 декабря 2024 года. В результате голосования эту должность займет Арыстанбек Абилхаирулы, сообщает Zakon.kz.

По данным Территориальной избирательной комиссии Талгарского района, за Арыстанбека Абилхаирулы проголосовал 9071 избиратель.

"Всего в списки избирателей было включено 42 774 человека, из них проголосовали 12 875. Кандидат на пост акима города Жанибек Каденов набрал 1875 голосов, Әлібек Рамазанов – 1140 голоса. Против всех проголосовали 182 избирателя", – говорится в сообщении.

Арыстанбек Абилхаирулы родился в 1983 году. Он является директором ТОО "Талғар тұрғын үй", житель Талгара.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Это вызвало общественный резонанс. Затем последовал ряд отставок и увольнений. В частности, "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.