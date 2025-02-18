Когда начнется священный месяц Рамазан в 2025 году в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Священный месяц Рамазан начнется 1 марта 2025 года. Об этом стало известно из официального заявления Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), сообщает Zakon.kz.
На сайте за 18 февраля сказано:
"Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта – праздник Ораза айт".
Также на заседании под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы был утвержден размер фитр-садака в размере 655 тенге по стране, исходя из средней цены двух килограммов муки.
"В ближайшие дни мы вступим в Рамазан – месяц, который с нетерпением ждет вся мусульманская умма. Это время благодати и милости, терпения и вознаграждения. Поэтому мы должны с особой ответственностью отнестись к подготовительным работам. Мы должны обсудить и принять соответствующие меры по таким вопросам, как удобная и систематическая организация поклонений в наших мечетях, проведение ифтаров, активизация благотворительных мероприятий, правильная организация таравих-намазов".Наурызбай кажы Таганулы
Фото: muftyat.kz
В 2024 году священный месяц Рамазан начался 11 марта.
Расписание поста и намаза по регионам казахстанцы могут скачать с сайта ДУМК по этой ссылке.
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