Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату

К Международному женскому дню – 8 марта в Астане порядка 34 тысячи многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, женщинам выплатят единовременную социальную помощь в размере 2,5 МРП (9230 тенге).

"Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – говорится в сообщении.

1 марта 2024 года стало известно, что в Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату. В городах и районах сумма разная. Все будет зависеть от возможностей бюджетов.

