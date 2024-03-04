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Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату

Астанчанки к 8 Марта получат единовременную выплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 01:40 Фото: Zakon.kz
К Международному женскому дню – 8 марта в Астане порядка 34 тысячи многодетных матерей получат единовременную социальную выплату, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, женщинам выплатят единовременную социальную помощь в размере 2,5 МРП (9230 тенге).

"Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – говорится в сообщении.

1 марта 2024 года стало известно, что в Карагандинской области к 8 Марта 21 861 женщина из социально уязвимых слоев населения получит единовременную выплату. В городах и районах сумма разная. Все будет зависеть от возможностей бюджетов.

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