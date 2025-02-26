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Общество

36 тысяч астанчанок получат денежные выплаты к 8 Марта

Ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 18:59 Фото: pixabay
К Международному женскому дню в столице порядка 36 тысяч многодетных матерей, в том числе малообеспеченные, получат единовременную социальную выплату, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного акимата пояснили, что в соответствии с правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в Астане к Международному женскому дню – 8 Марта – многодетным семьям, а также многодетным матерям, в том числе малообеспеченным, будет выплачена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (9830 тенге).

"Выплата производится многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным матерям, зарегистрированным и постоянно проживающим в Астане, на основании списков Центра социальных выплат некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", – отметили в акимате.

Ранее стало известно, что многодетные матери Шымкента получат к празднику почти по 20 тысяч тенге.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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