Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актау с высоты птичьего полета напомнил старинный замок

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 12:42 Фото: primeminister.kz
Блогер-путешественник Нуркен Тажибай из Актау разместил новый ролик о своем любимом городе. Видео с высоты птичьего полета пришлось по душе его аудитории, сообщает Zakon.kz.

14 октября 2024 года Тажибай опубликовал новый пост, в подписи которого пожелал всем хорошего дня. В фантастическом кадре мыс Актау омывают воды Каспийского моря.

Пользователи Сети осыпали комплиментами работу блогера, отметив, что это является очередным шедевром. Также попросили его почаще радовать новыми произведениями.

  • Я просто фанат ваших работ.
  • Как старинный замок.
  • Это точно наш Актау? – пишут комментаторы, сопровождая ответы многочисленными смайликами.

На днях автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков тоже смог впечатлить публику. Он разместил подборку фотографий "Мертвого" озера с севера Казахстана.

Что касается самого моря, то изменение уровня воды Каспия зачастую дает поводы для беспокойства. Однако, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень моря всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет.

Читайте также

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст
На что чаще всего жалуются родители дошкольников в Казахстане
Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление
Аймагамбетов: Статистика по трудоустройству заставляет сомневаться в законах арифметики
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Какие профессии будут востребованы в Казахстане
Анастасия Московчук
Актау 2024 год Социальные сети Блогеры Видео Каспийское море
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК
Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: