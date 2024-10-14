Актау с высоты птичьего полета напомнил старинный замок

Блогер-путешественник Нуркен Тажибай из Актау разместил новый ролик о своем любимом городе. Видео с высоты птичьего полета пришлось по душе его аудитории, сообщает Zakon.kz.

14 октября 2024 года Тажибай опубликовал новый пост, в подписи которого пожелал всем хорошего дня. В фантастическом кадре мыс Актау омывают воды Каспийского моря.

Пользователи Сети осыпали комплиментами работу блогера, отметив, что это является очередным шедевром. Также попросили его почаще радовать новыми произведениями.

Я просто фанат ваших работ.

Как старинный замок.

Это точно наш Актау? – пишут комментаторы, сопровождая ответы многочисленными смайликами.

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