Актау с высоты птичьего полета напомнил старинный замок
14 октября 2024 года Тажибай опубликовал новый пост, в подписи которого пожелал всем хорошего дня. В фантастическом кадре мыс Актау омывают воды Каспийского моря.
Пользователи Сети осыпали комплиментами работу блогера, отметив, что это является очередным шедевром. Также попросили его почаще радовать новыми произведениями.
- Я просто фанат ваших работ.
- Как старинный замок.
- Это точно наш Актау? – пишут комментаторы, сопровождая ответы многочисленными смайликами.
На днях автор цифрового контента Серикбай Жаныбеков тоже смог впечатлить публику. Он разместил подборку фотографий "Мертвого" озера с севера Казахстана.
Что касается самого моря, то изменение уровня воды Каспия зачастую дает поводы для беспокойства. Однако, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень моря всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет.