У "тюленя" на набережной в Актау оторвали ласты
По данным издания Lada, "Тюленя" установили в Актау в 2022 году.
Фото: lada.kz
В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали произошедшее.
"На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы "Тюлень", – уточнили в отделе.
Фото: lada.kz
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В конце 2023 года стало известно, что в Мангистау создадут резерват для тюленей. Создание природного резервата инициировали после многочисленных случаев гибели каспийского тюленя. В 2020 году каспийский тюлень занесен в Красную книгу, но с 2008 года этот вид значится в Красном списке Международного союза охраны природы в категории исчезающих.