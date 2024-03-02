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У "тюленя" на набережной в Актау оторвали ласты

У &quot;тюленя&quot; на набережной в Актау оторвали ласты, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 09:48 Фото: pixabay
Малая архитектурная форма "Тюлень" на набережной Актау стала предметом внимания местных вандалов. У конструкции оторвали ласты и погнули другие элементы, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Lada, "Тюленя" установили в Актау в 2022 году.

У "тюленя" на набережной в Актау оторвали ласты, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 09:48

Фото: lada.kz

В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали произошедшее.

"На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет заниматься содержанием объектов благоустройства города. После будут проведены восстановительные работы малой архитектурной формы "Тюлень", – уточнили в отделе.

У "тюленя" на набережной в Актау оторвали ласты, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 09:48

Фото: lada.kz

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В конце 2023 года стало известно, что в Мангистау создадут резерват для тюленей. Создание природного резервата инициировали после многочисленных случаев гибели каспийского тюленя. В 2020 году каспийский тюлень занесен в Красную книгу, но с 2008 года этот вид значится в Красном списке Международного союза охраны природы в категории исчезающих.

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