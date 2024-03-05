В мороз, в зной и в дождь: будни врача общей практики из Семея

У врача общей практики поликлиники "Хаким" в Семее Натальи Крючковой один из самых отдаленных микрорайонов города - поселок Кирпичный, где большинство домов построены из самана, а за околицей – бескрайняя степь. Будни врача увидел корреспондент Zakon.kz.

На самом краю

Назвать поселок Кирпичным фешенебельным районом в Семее нельзя – это рабочая окраина большого города, где изначально в маленьких саманках ютились большие семьи. И до сих пор Наталья Крючкова приходит в дома, где в крошечном домишке живут большие семьи, до десятка человек.

Конечно, подобная скученность не может не сказаться на здоровье, а потому здесь нередки массовые ОРВИ, постоянные простуды и другие "болячки" - постоянные спутницы скученности людей.

А все потому, что здесь, в большинстве своем селятся переселенцы из отдаленных сел, у которых нет денег на собственное жилье. Вот и снимают саманные домишки, въезжая в них целыми родовыми кланами.

"Миграция в поселке Кирпичный очень высокая", - отмечает Наталья Крючкова.

Экипировка по погоде

Строя свои домишки, хозяева редко задумывались об архитектуре и симметрии, а потому улочки в поселке Кирпичный отличаются живописной кривизной и обилием тупичков и проулков. Поначалу, когда Наталья Крючкова только пришла на новый участок, приходилось по 30-40 минут бродить по этим лабиринтам в поисках нужного дома. Но сегодня таких проблем с географией уже не наблюдается: нужный дом врач найдет даже в кромешной тьме, что часто случается из-за отсутствия уличного освещения на большинстве улочек рабочего поселка.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Вызов на дом – особая работа, требующая передвижения по микрорайону в любую погоду. Пациенты требуют внимания и заботы и в морозные дни, и во время весенней распутицы, и в невыносимую жару, и в осеннюю слякоть.

А потому экипировка у Натальи Крючковой соответствующая: зимой – сапоги с натуральным мехом, шерстяные носки, теплая шаль, шуба, а весной и осенью она держит под рукой резиновые сапоги и зонтик, летом – панамку или шляпку от прямых лучей солнца.

Призвание – врач

То, что Наталья Крючкова будет именно врачом, девочка знала с самого детства: недаром самой любимой ее игрой была "больничка". Уколы она научилась ставить всем своим куклам так, что они даже "не пикали".

Семья жила в селе Рулиха Восточно-Казахстанской области. Здесь Наталья Крючкова и окончила курс средней школы. Не блестяще, но – почти на отлично. Потому что так и не научилась правильно прыгать через "козла", да и физика ей так и не далась, хоть она и грызла гранит науки до последнего. Так что по этим предметам в аттестате значатся "четверки", остальные – на "отлично".

Но эти неудачи в физкультуре и физике не помешали деревенской девушке с роскошной косой поступить в Семипалатинский медицинский институт (ныне Медицинский университет Семея – прим. ред.) с первой же попытки. Да не в коммерческую группу, а на бюджет. Сейчас это называется государственным грантом.

Это окрылило первокурсницу, и она с головой ушла в учебу, постигая очень непростые предметы. И, надо сказать, даже установила свой личный рекорд, наконец подружившись с физкультурой. Студентка, конечно, атлеткой не стала, да и "козел" ей так и не дался, но именно студенческие годы раскрыли ей прелести лыжни, общекомандных игр в спортивной зале и всю полезность общеукрепляющих упражнений. Кстати, свой личный опыт она умело применяет и во врачебной практике, рекомендуя пациентам заняться фитнесом или встать на лыжи, прогуливаясь по заснеженному лесу.

Сердце лежит к детям

Когда пришла пора выбрать специализацию на третьем курсе, Наталья Крючкова без колебаний выбрала педиатрию. Но поработать именно педиатром на участке ей так и не удалось. Уже в интернатуре Наталья Крючкова стала специализироваться на врача общей практики – совершенно новую для казахстанского здравоохранения специальность на конец 1990-х годов.

Семейных врачей на тот момент в стране можно было пересчитать по пальцам, а потому молодых специалистов, интернов приглашали получить востребованную на рынке труда специальность. И эти перспективы сегодня полностью оправдались – врачи общей практики нужны в каждой амбулатории и в каждой поликлинике. Это первый доктор, к которому обращаются пациенты в надежде на помощь.

Но и детей Наталья Крючкова не забывает. Для нее остаются самыми любимыми днями в недели именно "детские" дни, когда поликлиника наполнена шумом и гамом, когда дети носятся по коридорам, совершенно забыв, что в больнице "надо вести себя тихо".

Кроме того, врач общей практике широко практикует детский массаж и электрофорез, так что общения с малышами ей хватает с лихвой, да и опыт с каждым годом все богаче и разнообразнее.

Мудрость приходит не сразу

Конечно, сегодня, после двадцати лет практики в семейной медицине и первичной медико-санитарной помощи, опытный врач может дать квалифицированную консультацию даже по обычному описанию симптомов по телефону. Но так было не всегда. В самом начале профессионального пути бывало многое: страх поставить неверный диагноз, не заметить опасных симптомов, выписать не тот препарат. Но со временем "детские" страхи "зеленого" интерна сменились уверенностью опытного врача, готового к любым трудностям. И советы, полученные в студенческие годы от преподавателей, Наталья Крючкова применяет в собственной врачебной практике.

Так, например, когда она училась на четвертом курсе, одна из преподавательниц пыталась внушить студентам мудрость восточных народов, основанную на здоровом питании и здоровом образе жизни. Сейчас этими истинами никого не удивишь, а вчерашних советских школьников нужно было убеждать, что правильно выбранное питание и режим дня могут творить чудеса, укрепляя иммунитет и улучшая качество жизни.

Сегодня, работая с мамами грудничков и детей постарше, врач общей практики уверенно советует им предоставить право выбора питания своим детям. Ребенок инстинктивно ищет ту пищу, которая ему в данный момент нужна. Убеждает матерей не пичкать заболевшего ребенка твердой пищей, а лучше предложить ему разнообразное теплое питье, богатое витаминами. Например, тот же компот из сухофруктов: и вкусно, и полезно.

Новоиспеченные мамы на участке Натальи Крючковой точно знают о пользе грудного вскармливания, а хронические больные держат на холодильнике список полезных продуктов, которые можно и нужно есть при их заболевании. Выписывая рецепт, доктор ориентируется всегда на доказательную базу. И если это необходимо, строго по показаниям, выписывает рецепты на антибиотики,

Советуя здоровый образ жизни и соответствующее питание другим, доктор и в своем быту соблюдает эти правила. На ее кухне можно встретить пророщенные семена пшеницы, нута, гречихи, разнообразные травяные отвары, укрепляющие иммунитет взрослых и детей. Да и спортом она продолжает увлекаться, регулярно занимаясь фитнесом, используя интернет-уроки, потому что для посещения спортивного зала у врача нет свободного времени.

На участке не заскучаешь

После окончания интернатуры она работала в одном из санаториев Семея. Но четыре года спокойной жизни привели Наталью Крючкову в тоску и разочарование. Вся ее деятельная натура искала дела, а тут бесконечные назначения на физиолечение и ежедневный осмотр давно известных тебе пациентов. Как тут не заскучать?

Вот и решилась молодой доктор в 2004 году резко изменить спокойную, размеренную жизнь санаторного врача на бешеный ритм работы в районной поликлинике. И там встретили молодого врача, пусть и без практики работы на участке, с распростертыми объятиями – семейных врачей на тот момент везде не хватало. Уже через неделю стажировки ее посадили на самостоятельный прием.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

В этом году уже двадцать лет, как Наталья Крючкова находится на переднем плане здравоохранения, работая врачом общей практики в обычной поликлинике. Но она до сих пор помнит свою первую пациентку – новорожденную девочку.

Помнит и своих пациентов с инвалидностью, которым выбивала квоты на лечение и реабилитацию, путевки на санаторно-курортное лечение, лекарства, когда были перебои с поставками, спецсредства для облегчения жизни, устраивала в стационары и договаривалась со специалистами для консультации.

Круг обязанностей врача общей практики огромен. Рабочий день длится практически круглосуточно, потому что больные не только приходят в часы приема или вызывают врача на дом, они постоянно на связи со своим доктором.

При этом есть еще и работа с тяжелобольными, новорожденными, патронатными пациентами, вызовы на дом и огромный объем с документацией. Это и отчеты, и справки, и назначения, и подготовка пациентов к диспансеризации, и другая текучка.

"Два десятка лет в первичной медико-санитарной помощи научили многому. И в первую очередь, понимать, что вылечить человека без его желания и активного участия невозможно, даже если применяешь самые эффективные препараты и современные методики лечения. Лечиться нельзя заставить, также, как и придерживаться здорового образа жизни, можно только подтолкнуть пациента к этой мысли, показать пути, по которым он может пройти. И делать это нужно деликатно и ненавязчиво. Но обязательно делать", - убеждена Наталья Крючкова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Именно так она поступает с теми родителями, которые отказываются делать прививки своим детям. Помня о том, что, согласно Конституции РК, родители несут солидарную ответственность за здоровье своих детей, в том числе и вопросах вакцинации, никогда не настаивая на немедленной и обязательной прививке, врач общей практики просто рассказывает, к чему может привести отказ матери от нее, какие последствия для здоровья ребенка грозят неокрепшему организму. И, надо сказать, довольно часто сила убеждения, простые слова, сказанные от сердца, с добротой и правом на выбор, становятся убедительнее навязчивой рекламы и лозунгов.