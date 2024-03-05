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Какие мероприятия пройдут в Астане в честь 8 Марта

Какие мероприятия пройдут в Астане в честь 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны анонсировал праздничную программу в преддверии Международного женского дня. Жители столицы смогут посетить множество концертов и спектаклей, сообщает Zakon.kz.

6 марта в 19:30 в зале филармонии им. Рахмадиева состоится праздничный концерт группы "Жігіттер", посвященный 20-летию коллектива. В этот же день в Театре оперы и балета "Астана Опера" состоится праздничный концерт "Ты – моя мелодия", посвященный Международному женскому дню, а в Государственном театре танца "Наз" – концерт "Ару ғұмыр".

7 марта в музыкальных школах №3 им. Серкебаева, №2 им. Баглановой и средней школе №16 будут организованы праздничные концерты, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, "Праздник Весны". А  в Центре технического творчества покажут концертную программу "Ардакты анашым".

В этот же день в филармонии им. Рахмадиева в 19:30 состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.

8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ им. Горького состоится спектакль "Восемь любящих женщин". В Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 поставят спектакль "Алмаз", а также в театре "Жастар" в 19:00 покажут театрализованную концертную программу "Миниатюры любви".

8 марта в 19:30 в филармонии им. Рахмадиева состоится концерт "Тохтар и Бейбит: новая программа", а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре – сольный концерт певицы Инны.

9 марта в 19:30 во Дворце мира и согласия состоится сольный концерт Алишера Каримова. А в 19:00 в филармонии им. Рахмадиева пройдет праздничный концерт театра юмора и сатиры "Шымкент Шоу".

10 марта в 19:00 в филармонии им. Рахмадиева состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой "Будем вместе".

Также в преддверии праздника во всех районах столицы пройдет церемония награждения многодетных матерей подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа". А в центре социального обслуживания "Қамқор" пройдут праздничные мероприятия, посвященные получателям звания "Қамқор арулары".

Ранее акимат Астаны сообщил, что к Международному женскому дню 8 Марта в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату.

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