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День Независимости: какие мероприятия пройдут в Астане в честь праздника

День Независимости: какие мероприятия пройдут в Астане в честь праздника , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 18:21 Фото: акимат Астаны
В честь Дня Независимости в Астане пройдет более 50 различных праздничных и официальных мероприятий, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, 7 декабря в школе-лицее №15 пройдет турнир по шахматам и шашкам среди учащихся Сарыаркинского района.

7-8 декабря в Казахском Национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Қуанышбаева состоится республиканский айтыс акынов "Төрлет, еңбек адамы!".

8 декабря в 17:00 в концертном зале столичной филармонии состоится творческий вечер "Ұлы дала жүрегі" поэта, кандидата филологических наук, декана филологического факультета Евразийского национального университета имени Л. Гумилева, обладателя ордена "Құрмет" Серикзата Дуйсенгазы.

В тот же день в 19:00 в "Казахконцерте" имени Розы Баглановой пройдет концерт Әmre. В это же время в театре Жастар состоится премьера постановки "Ақ кеме".

Во Дворце школьников имени аль-Фараби 10 декабря в рамках республиканского поэтического проекта планируется проведение конкурса "Айтыс акынов".

11 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль "Гауһартас".

13 декабря запланировано несколько мероприятий. Так, в здании Maqsut Narikbayev University состоится концерт оркестра ко Дню Независимости и круглый стол "Тәуелсіздік – жастарға тағылым".

14 декабря также проводятся интересные мероприятия для жителей и гостей города. В этот день в 10:00 на ипподроме "Казанат" пройдут городские соревнования, а в средней школе №29 будет организован турнир по футболу среди 5-11 классов совместно с "Советом отцов". Кроме того, в аппарате акима Сарыаркинского района планируется встреча с победителями челленджа "Посвящаю свои достижения родине" и городской, республиканской олимпиады.

В этот же день Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева приглашает на праздничные концерты "Қоңыр үнді аманат" и "Ән салайық бәріміз".

Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького представит 15 декабря спектакль "Алия".

16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова "Танакоз".

16 декабря в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова состоится спектакль по поэме писателя, поэта и драматурга Мухтара Шаханова "Танакоз".

17 декабря в 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя пройдет спектакль "Абай-Тоғжан".

Кроме того, в честь праздника Независимости для детей из многодетных и малообеспеченных семей района Байконыр пройдет акция "Қамқорлық мекенжайы" по бесплатному посещению кинотеатров, помощи пенсионерам в уборке двора от снега и раздаче продуктов питания. На площади Дворца молодежи откроется ледовый городок для жителей района, где проведут игры по зимним видам спорта.

Планируется проведение турнира по настольному теннису среди организаций района.

О том, как казахстанцы будут отдыхать на День Независимости, можно узнать здесь

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