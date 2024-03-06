Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в мартовские праздники

Как центры обслуживания населения и спецЦОНы Казахстана будут работать в праздничные дни в марте, рассказывает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Согласно рассылке, в связи с празднованием 8 Марта ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать в этот день.

"На Наурыз центры не будут принимать граждан с 21 по 25 марта. При этом отметим, что дежурные будут работать в субботу, 9 и 25 марта, до 13:00". НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также сказано, что к привычному графику работы центры обслуживания населения вернутся с 26 марта.

ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, дежурные: в будни – до 20:00, а по субботам – до 13:00.

"Актуальные адреса дежурных центров можно посмотреть на официальной странице Госкорпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414", – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сотрудники центров обслуживания населения (ЦОН) теперь оказывают государственные услуги в общественных местах.