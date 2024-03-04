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Сотрудники ЦОНов "переехали" в супермаркеты и ТРЦ

Сотрудники ЦОНов &quot;переехали&quot; в супермаркеты и ТРЦ, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:10 Фото: пресс-служба НАО "ГК "Правительство для граждан"
Сотрудники центров обслуживания населения (ЦОН) теперь оказывают государственные услуги в общественных местах. Об этом 4 марта 2024 года рассказали в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

По данным госкорпорации, в 20-ти областях Казахстана были открыты 29 connection point, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги.

"Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки".Пресс-служба НАО "ГК "Правительство для граждан"

В госкорпорации пояснили, что connection point – это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги, как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.

"В прошлом году казахстанцы получили более 15 млн услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно. Они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг", – сказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

На сегодняшний день через секторы самообслуживания в ТРЦ и на базарах было оказано более 2 тыс. услуг. Одной из востребованных услуг в январе стала подача заявлений на корректировку сведений о регистрации актов гражданского состояния. Граждане подавали обращения на добавление сведений о детях для участия в программе "Нацфонд детям".

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22 февраля 2024 года стало известно, что постоматы для выдачи готовых документов появились еще в 12 ЦОНах Казахстана.

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