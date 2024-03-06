Что важно знать казахстанцам при вывозе валюты из страны

Таможенный пост "Ауежай – Актау" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 6 марта 2024 года напомнил казахстанцам о правилах вывоза иностранной валюты из страны, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно п.п. 7 п. 1 ст. 343 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечению финансовой стабильности, на сегодняшний день действует указ президента РК от 14 марта 2022 года №830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза.

Вместе с тем, в соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №124 "О таможенном декларировании товаров для личного пользования", сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, в одной пассажирской таможенной декларации.

Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 тыс. долларов.

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28 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым внес изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". В документе прописано, что запрещено вывозить из Казахстана.