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Дополнительные электропоезда будут курсировать по Казахстану во время весенних праздников

Дополнительные электропоезда будут курсировать по Казахстану во время весенних праздников, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:57 Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Во время весенних праздников будут курсировать дополнительные электропоезда в пригородных направлениях. Об этом сегодня, 6 марта 2024 года, заявили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.

В связи с увеличением числа пассажиров в период весенних праздников в пригородном направлении будут добавлены дополнительные электропоезда. Они будут курсировать по следующему расписанию:

  • электропоезд №7509 в одном направлении "Павлодар – Астана" – 10 и 24 марта;
  • электропоезд №7510 в одном направлении "Астана – Павлодар" – 7, 20 и 21 марта;
  • электропоезд №6805/6806 "Астана – Кокшетау" – 7, 20 и 25 марта;
  • электропоезд №6811/6812 "Астана – Курорт-Боровое" – 10 и 21 марта.

Также будет увеличена вместимость электропоездов с четырех до шести вагонов в следующие дни:

  • электропоезд №6803/6804 "Астана – Атбасар" – 7 марта;
  • электропоезд №7507/7508 "Астана – Кокшетау" – 9 марта;
  • состав пассажирского поезда №606/605 "Караганда – Балхаш" будет увеличен с 5 по 12 марта.
"Продажа билетов на дополнительные поезда и вагоны начнется 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру "1433", Telegram-бот "KTZH_PP_BOT", а также на официальном Instagram-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.

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Ранее сообщалось, что по Казахстану на мартовские праздники запустят дополнительные поезда, а также в направлениях с высоким спросом на перевозки добавят дополнительные вагоны.

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