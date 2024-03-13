Наурыз близко: сколько дополнительных поездов и электропоездов запустят по Казахстану

Нацперевозчик запустит дополнительные поезда и электропоезда на "Наурыз мейрамы". Об этом 13 марта 2024 года рассказали в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.

В связи с возможным увеличением пассажиропотока в период праздничных и предпраздничных дней "Наурыз мейрамы" нацперевозчик назначает дополнительные три поезда:

поезд №201/202 по маршруту "Астана – Алматы-1" на четыре рейса: отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10;

отправляется из Астаны 18, 20, 22, 24 марта в 22:00, прибывает в Алматы 19, 21, 23, 25 марта в 17:20, в обратном направлении из Алматы отправляется 19, 21, 23, 25 марта в 21:00, прибывает в Астану 20, 22, 24, 26 марта в 16:10; поезд №203/204 по маршруту "Астана – Шымкент" на три рейса: отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37, прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта в 0:27;

отправляется из Астаны 17, 20, 23 марта в 22:37, прибывает в Шымкент 18, 21, 24 марта в 22:52, в обратном направлении из Шымкента отправляется 19, 22, 25 марта в 0:25, прибывает в Астану 20, 23, 26 марта в 0:27; поезд №205/206 по маршруту "Актобе – Шымкент" на два рейса: отправляется из Актобе 20, 23 марта в 18:15, прибывает в Шымкент 21, 24 марта в 19:55, в обратном направлении из Шымкента отправляется 21, 24 марта в 22:20, прибывает в Актобе 23, 26 марта в 1:02.

Также в период "Наурыз мейрамы" будет добавлено 237 дополнительных вагонов к пассажирским поездам, особенно в направлениях с высоким спросом на перевозки.

Дополнительные прицепки в Северном регионе:

поезд №45/46 по маршруту "Павлодар – Туркестан" с 20 по 25 марта;

поезд №139/140 по маршруту "Павлодар – Пресногорьковская" с 21 по 25 марта;

поезд №354/353 "Астана – Семей" с 21 по 25 марта;

поезд №623/624 "Астана – Петропавловск" с 20 по 24 марта.

Дополнительные прицепки в Западном регионе:

поезд №22/21 "Кызылорда – Семей" с 20 по 25 марта;

поезд №24/23 "Актобе – Алматы" с 21 по 25 марта;

поезд №34/33 "Актобе – Алматы" с 20 по 25 марта;

поезд №37/38 "Мангистау – Семей" с 22 по 24 марта;

поезд №47/48 "Атырау – Астана" с 21 по 23 марта;

поезд №313/314 "Мангистау – Атырау" с 20 по 23 марта;

поезд №614/613 "Уральск – Мангистау" с 20 по 25 марта;

поезд №692/691 "Актобе – Атырау" с 20 по 25 марта.

Дополнительные прицепки в Южном регионе:

поезд №87/88 "Алматы – Сарыагаш" с 20 по 26 марта;

поезд №77/78 "Алматы – Мангистау" с 20 по 26 марта;

поезд №351/352 "Алматы – Оскемен" с 20 по 26 марта;

поезд №21/22 "Кызылорда – Семей" с 20 по 26 марта.

Кроме того, будут добавлены дополнительные электропоезда по пригородному направлению:

электропоезд №7509 в одном направлении "Павлодар – Астана" 24 марта;

электропоезд №7510 в одном направлении "Астана – Павлодар" 20 и 21 марта;

электропоезд №6805/6806 "Астана – Кокшетау" 20 и 25 марта;

электропоезд №6811/6812 "Астана – Курорт Боровое" 21 марта.

"Продажа билетов на дополнительные поезда стартовала 5 марта. Билеты можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Справочную дополнительную информацию можно получить бесплатно через call-центр по номеру "1433", Telegram-бот "KTZH_PP_BOT", а также в instagram на официальной странице АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly.

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