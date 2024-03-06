Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 7 по 9 марта 2024 года.

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