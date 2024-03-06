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Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте

Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 20:11 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 7 по 9 марта 2024 года.

В Астане:

  • 7 марта – переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -5-7°С;
  • 8 марта – переменная облачность, ночью – снег. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -3-5°С;
  • 9 марта – переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -4-6°С.

В Алматы:

  • 7 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С;
  • 8 марта – переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег), днем – дождь. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +7+9°С;
  • 9 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.

В Шымкенте:

  • 7 марта – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С;
  • 8 марта – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +18+20°С;
  • 9 марта – переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, утром и днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.

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