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Весенний призыв: первая группа алматинских призывников отправилась в армию

отправка в армию, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31 Фото: Тамара Даулетбаева
В Алматы состоялась торжественная отправка первой группы призывников в армию, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди, выбранные для службы в воинских частях Пограничной службы КНБ, отправились на службу в сопровождении оркестра Военного института Сухопутных войск и под руководством ветеранов Афганской войны.военный оркестр, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

Провожали призывников их родные и близкие, среди которых была и бабушка одного из призывников, Абзихан Батырханова, обладательница подвески "Алтын алқа", которая вручается матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей. Она выразила уверенность в том, что служба в армии поможет юношам закалить свой характер и выполнить святой долг перед Отечеством.

призыв в армию, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

сын и мать, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

сын и мать, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

Этот призыв стал началом весенней мобилизации, в рамках которой в Алматы планируется призвать более тысячи граждан. Требования к призывникам высоки – их здоровье, уровень образования и морально-психологическая устойчивость. Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева отметила, что молодые люди идут на службу подготовленными и с большим желанием.

призывники, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 08:31

Фото: Тамара Даулетбаева

Комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципу, что предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой. Призывники отправятся проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны РК, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы, где им предстоит служить своей стране и совершать важные задачи на благо общества.

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