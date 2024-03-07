Весенний призыв: первая группа алматинских призывников отправилась в армию

В Алматы состоялась торжественная отправка первой группы призывников в армию, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди, выбранные для службы в воинских частях Пограничной службы КНБ, отправились на службу в сопровождении оркестра Военного института Сухопутных войск и под руководством ветеранов Афганской войны.



Фото: Тамара Даулетбаева

Провожали призывников их родные и близкие, среди которых была и бабушка одного из призывников, Абзихан Батырханова, обладательница подвески "Алтын алқа", которая вручается матерям, родившим и воспитавшим семь и более детей. Она выразила уверенность в том, что служба в армии поможет юношам закалить свой характер и выполнить святой долг перед Отечеством.

Фото: Тамара Даулетбаева

Фото: Тамара Даулетбаева

Фото: Тамара Даулетбаева

Фото: Тамара Даулетбаева

Этот призыв стал началом весенней мобилизации, в рамках которой в Алматы планируется призвать более тысячи граждан. Требования к призывникам высоки – их здоровье, уровень образования и морально-психологическая устойчивость. Заместитель начальника Департамента по делам обороны Алматы полковник Гаухар Сырлыбаева отметила, что молодые люди идут на службу подготовленными и с большим желанием.

Фото: Тамара Даулетбаева

Комплектование воинских частей осуществляется по территориальному и экстерриториальному принципу, что предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой. Призывники отправятся проходить срочную воинскую службу в воинские части Министерства обороны РК, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы, где им предстоит служить своей стране и совершать важные задачи на благо общества.