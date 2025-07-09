Призывник сбежал из-под конвоя прямо с перрона: наказан его друг

В Туркестанской области призывник сбежал от отправки в армию прямо с перрона. Сделал он это благодаря действиям друга, которого в итоге наказали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 9 июля 2025 года в пресс-службе Туркестанского областного суда, 25 мая около 00:30 часов ночи молодой человек на перроне железнодорожной станции Тюлькубас прощался с другом, который уезжал в армию. И оказал сопротивление, воспрепятствовал действиям сотрудника полиции. В результате призывник сбежал.

В суде нарушитель вину признал. Постановлением суда он признан виновным и получил наказание в виде административного штрафа в размере 30 МРП, что составляет 117 960 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

26 июня 2025 года в Минобороны рассказали, как изменят процесс призыва в армию.